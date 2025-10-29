ISW: кремль відроджує радянські наративи про "глобальні загрози" для виправдання майбутньої війни з НАТО

$42.070.07
48.970.21
ukenru
28 жовтня, 20:10 • 12864 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 54643 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 36863 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 41383 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 67395 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 36906 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 27480 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 22253 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00 • 17415 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 57904 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3.5м/с
84%
744мм
Популярнi новини
Бріжит Макрон потерпає від фейків про свою стать: дочка розповіла в суді про наслідки кампанії ненависті28 жовтня, 19:24 • 7248 перегляди
росіяни прорвалися на околиці Мирнограда: на Покровському напрямку тривають запеклі вуличні бої – речник угрупування "Схід"28 жовтня, 19:55 • 4228 перегляди
Вибух у Хмельницькому: 9 квартир зруйновано, 15 пошкоджено, рятувальна операція триваєPhoto28 жовтня, 21:52 • 10223 перегляди
Офіцер ЗСУ врятував іноземну знімальну групу від російського FPV-дронаVideo00:45 • 11470 перегляди
"Літає на словах": в РНБО дали оцінку заявам кремля про успішні випробування "буревісника"02:23 • 7878 перегляди
Публікації
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні28 жовтня, 16:50 • 54641 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 228 жовтня, 12:22 • 44293 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф28 жовтня, 09:50 • 52933 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 67395 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 57904 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Геннадій Труханов
Блогери
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Білий дім
Франція
Реклама
УНН Lite
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 15426 перегляди
"Дівчина в червоній бандані" "врятувала" Біллі Айліш на концерті та стала вірусноюPhoto28 жовтня, 17:10 • 18458 перегляди
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto28 жовтня, 13:18 • 26564 перегляди
Кортні Кардаш’ян представила льодяники для вагінального здоров'я28 жовтня, 12:53 • 23594 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo28 жовтня, 08:22 • 45555 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Дипломатка
Опалення

ISW: кремль відроджує радянські наративи про "глобальні загрози" для виправдання майбутньої війни з НАТО

Київ • УНН

 • 1302 перегляди

кремль відроджує наративи радянської епохи про "жертовність" росії для виправдання майбутньої агресії проти Європи та Азійсько-Тихоокеанського регіону, а також довгострокової мобілізації суспільства. Це частина узгоджених зусиль кремля щодо виправдання заяв про те, що росія воює з усім НАТО, а не лише з Україною.

ISW: кремль відроджує радянські наративи про "глобальні загрози" для виправдання майбутньої війни з НАТО

кремль відроджує наративи радянської епохи про постійну "жертовність" росії перед обличчям уявної зовнішньої агресії у спробі виправдати майбутню агресію рф як проти Європи, так і проти Азійсько-Тихоокеанського регіону та довгострокову мобілізацію російського суспільства. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують на заяву служби зовнішньої розвідки росії (СЗР) про нібито підготовку Францією контингенту з 2000 військовослужбовців для відправки до України.

Це частина узгоджених зусиль кремля щодо виправдання заяв про те, що росія воює з усім НАТО, а не лише з Україною. кремль часто використовує СЗР для поширення необґрунтованих звинувачень, спрямованих на послаблення підтримки України та посіяння сумнівів щодо характеру власних провокацій росії проти держав-членів НАТО

- вважають в ISW.

Там вказують, що з середини вересня 2025 року СЗР все частіше публікує заяви про нібито західні провокації проти росії, що являє собою узгоджену схему, "яка, ймовірно, є частиною інформаційно-психологічного елементу "нульової фази" кампанії росії з підготовки до можливої війни з НАТО.

"Відродження СВР наративів радянської епохи про те, що росія повинна захищати себе від уявних глобальних загроз, підтримує ширші зусилля кремля щодо залучення внутрішньої підтримки затяжної війни в Україні та майбутнього військового конфлікту проти НАТО", - резюмують аналітики.

Нагадаємо

Минулого тижня генсек НАТО Марк Рютте заявив, що у путіна закінчуються гроші, війська та ідеї, а росія має зупинитися на досягнутому. Він наголосив, що сотні тисяч росіян гинуть через його агресію, а підтримка України працює.

росія може становити значну загрозу для НАТО одразу після закінчення активних бойових дій в Україні - ISW12.10.25, 05:21 • 12434 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Мобілізація
Володимир Путін
Інститут вивчення війни
НАТО
Франція
Європа
Україна