ISW: кремль відроджує радянські наративи про "глобальні загрози" для виправдання майбутньої війни з НАТО

кремль відроджує наративи радянської епохи про постійну "жертовність" росії перед обличчям уявної зовнішньої агресії у спробі виправдати майбутню агресію рф як проти Європи, так і проти Азійсько-Тихоокеанського регіону та довгострокову мобілізацію російського суспільства. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують на заяву служби зовнішньої розвідки росії (СЗР) про нібито підготовку Францією контингенту з 2000 військовослужбовців для відправки до України.

Це частина узгоджених зусиль кремля щодо виправдання заяв про те, що росія воює з усім НАТО, а не лише з Україною. кремль часто використовує СЗР для поширення необґрунтованих звинувачень, спрямованих на послаблення підтримки України та посіяння сумнівів щодо характеру власних провокацій росії проти держав-членів НАТО - вважають в ISW.

Там вказують, що з середини вересня 2025 року СЗР все частіше публікує заяви про нібито західні провокації проти росії, що являє собою узгоджену схему, "яка, ймовірно, є частиною інформаційно-психологічного елементу "нульової фази" кампанії росії з підготовки до можливої війни з НАТО.

"Відродження СВР наративів радянської епохи про те, що росія повинна захищати себе від уявних глобальних загроз, підтримує ширші зусилля кремля щодо залучення внутрішньої підтримки затяжної війни в Україні та майбутнього військового конфлікту проти НАТО", - резюмують аналітики.

Нагадаємо

Минулого тижня генсек НАТО Марк Рютте заявив, що у путіна закінчуються гроші, війська та ідеї, а росія має зупинитися на досягнутому. Він наголосив, що сотні тисяч росіян гинуть через його агресію, а підтримка України працює.

