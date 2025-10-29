ISW: кремль відроджує радянські наративи про "глобальні загрози" для виправдання майбутньої війни з НАТО
кремль відроджує наративи радянської епохи про "жертовність" росії для виправдання майбутньої агресії проти Європи та Азійсько-Тихоокеанського регіону, а також довгострокової мобілізації суспільства. Це частина узгоджених зусиль кремля щодо виправдання заяв про те, що росія воює з усім НАТО, а не лише з Україною.
Деталі
Аналітики вказують на заяву служби зовнішньої розвідки росії (СЗР) про нібито підготовку Францією контингенту з 2000 військовослужбовців для відправки до України.
Це частина узгоджених зусиль кремля щодо виправдання заяв про те, що росія воює з усім НАТО, а не лише з Україною. кремль часто використовує СЗР для поширення необґрунтованих звинувачень, спрямованих на послаблення підтримки України та посіяння сумнівів щодо характеру власних провокацій росії проти держав-членів НАТО
Там вказують, що з середини вересня 2025 року СЗР все частіше публікує заяви про нібито західні провокації проти росії, що являє собою узгоджену схему, "яка, ймовірно, є частиною інформаційно-психологічного елементу "нульової фази" кампанії росії з підготовки до можливої війни з НАТО.
"Відродження СВР наративів радянської епохи про те, що росія повинна захищати себе від уявних глобальних загроз, підтримує ширші зусилля кремля щодо залучення внутрішньої підтримки затяжної війни в Україні та майбутнього військового конфлікту проти НАТО", - резюмують аналітики.
Нагадаємо
Минулого тижня генсек НАТО Марк Рютте заявив, що у путіна закінчуються гроші, війська та ідеї, а росія має зупинитися на досягнутому. Він наголосив, що сотні тисяч росіян гинуть через його агресію, а підтримка України працює.
