ISW: кремль возрождает советские нарративы о "глобальных угрозах" для оправдания будущей войны с НАТО

28 октября, 20:10 • 11471 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 50084 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 35037 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 39708 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 65165 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 36573 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 27224 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 22182 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 17353 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 56908 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
Погода
+6°
2м/с
90%
744мм
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 14706 просмотра
Американских военных заставили подписать соглашения о неразглашении из-за тайной миссии Трампа в Латинской Америке – Reuters28 октября, 18:51 • 3584 просмотра
Брижит Макрон страдает от фейков о своем поле: дочь рассказала в суде о последствиях кампании ненависти28 октября, 19:24 • 4740 просмотра
Взрыв в Хмельницком: 9 квартир разрушены, 15 повреждены, спасательная операция продолжаетсяPhoto28 октября, 21:52 • 7892 просмотра
Офицер ВСУ спас иностранную съемочную группу от российского FPV-дронаVideo00:45 • 7398 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет28 октября, 16:50 • 50068 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 228 октября, 12:22 • 43115 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50 • 51904 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39 • 56905 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 14809 просмотра
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вируснойPhoto28 октября, 17:10 • 17940 просмотра
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto28 октября, 13:18 • 26105 просмотра
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья28 октября, 12:53 • 23168 просмотра
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo28 октября, 08:22 • 45117 просмотра
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Дипломатка
Отопление

ISW: кремль возрождает советские нарративы о "глобальных угрозах" для оправдания будущей войны с НАТО

Киев • УНН

 • 334 просмотра

кремль возрождает нарративы советской эпохи о "жертвенности" россии для оправдания будущей агрессии против Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, а также долгосрочной мобилизации общества. Это часть согласованных усилий кремля по оправданию заявлений о том, что россия воюет со всем НАТО, а не только с Украиной.

ISW: кремль возрождает советские нарративы о "глобальных угрозах" для оправдания будущей войны с НАТО

кремль возрождает нарративы советской эпохи о постоянной «жертвенности» России перед лицом мнимой внешней агрессии в попытке оправдать будущую агрессию РФ как против Европы, так и против Азиатско-Тихоокеанского региона и долгосрочную мобилизацию российского общества. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Подробности

Аналитики указывают на заявление Службы внешней разведки России (СВР) о якобы подготовке Францией контингента из 2000 военнослужащих для отправки в Украину.

Это часть согласованных усилий кремля по оправданию заявлений о том, что Россия воюет со всем НАТО, а не только с Украиной. кремль часто использует СВР для распространения необоснованных обвинений, направленных на ослабление поддержки Украины и посеяние сомнений относительно характера собственных провокаций России против государств-членов НАТО

- считают в ISW.

Там указывают, что с середины сентября 2025 года СВР все чаще публикует заявления о якобы западных провокациях против России, что представляет собой согласованную схему, «которая, вероятно, является частью информационно-психологического элемента «нулевой фазы» кампании России по подготовке к возможной войне с НАТО.

«Возрождение СВР нарративов советской эпохи о том, что Россия должна защищать себя от мнимых глобальных угроз, поддерживает более широкие усилия кремля по привлечению внутренней поддержки затяжной войны в Украине и будущего военного конфликта против НАТО», - резюмируют аналитики.

Напомним

На прошлой неделе генсек НАТО Марк Рютте заявил, что у Путина заканчиваются деньги, войска и идеи, а Россия должна остановиться на достигнутом. Он подчеркнул, что сотни тысяч россиян погибают из-за его агрессии, а поддержка Украины работает.

Россия может представлять значительную угрозу для НАТО сразу после окончания активных боевых действий в Украине - ISW12.10.25, 05:21 • 12434 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Мобилизация
Владимир Путин
Институт изучения войны
НАТО
Франция
Европа
Украина