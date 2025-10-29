ISW: кремль возрождает советские нарративы о "глобальных угрозах" для оправдания будущей войны с НАТО

кремль возрождает нарративы советской эпохи о постоянной «жертвенности» России перед лицом мнимой внешней агрессии в попытке оправдать будущую агрессию РФ как против Европы, так и против Азиатско-Тихоокеанского региона и долгосрочную мобилизацию российского общества. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Подробности

Аналитики указывают на заявление Службы внешней разведки России (СВР) о якобы подготовке Францией контингента из 2000 военнослужащих для отправки в Украину.

Это часть согласованных усилий кремля по оправданию заявлений о том, что Россия воюет со всем НАТО, а не только с Украиной. кремль часто использует СВР для распространения необоснованных обвинений, направленных на ослабление поддержки Украины и посеяние сомнений относительно характера собственных провокаций России против государств-членов НАТО - считают в ISW.

Там указывают, что с середины сентября 2025 года СВР все чаще публикует заявления о якобы западных провокациях против России, что представляет собой согласованную схему, «которая, вероятно, является частью информационно-психологического элемента «нулевой фазы» кампании России по подготовке к возможной войне с НАТО.

«Возрождение СВР нарративов советской эпохи о том, что Россия должна защищать себя от мнимых глобальных угроз, поддерживает более широкие усилия кремля по привлечению внутренней поддержки затяжной войны в Украине и будущего военного конфликта против НАТО», - резюмируют аналитики.

Напомним

На прошлой неделе генсек НАТО Марк Рютте заявил, что у Путина заканчиваются деньги, войска и идеи, а Россия должна остановиться на достигнутом. Он подчеркнул, что сотни тысяч россиян погибают из-за его агрессии, а поддержка Украины работает.

Россия может представлять значительную угрозу для НАТО сразу после окончания активных боевых действий в Украине - ISW