Ексклюзив
14:19 • 4188 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
12:16 • 16447 перегляди
Трамп зробить важливу заяву о 22:00 за київським часом - Білий дім
11:30 • 19579 перегляди
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
11:05 • 19314 перегляди
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
10:56 • 30511 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
10:10 • 29099 перегляди
Компанія з "російським слідом" досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
09:45 • 25755 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени
Ексклюзив
09:30 • 12366 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причини
23 жовтня, 07:25 • 14824 перегляди
Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green Grey
23 жовтня, 07:22 • 16390 перегляди
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени
Ексклюзив
Іран зіткнувся з глибокою кризою: стагнація ВВП, валютна криза та енергетичний дефіцит - розвідка

Київ • УНН

 • 910 перегляди

Іран переживає найглибшу соціально-економічну кризу за останні роки, з прогнозованим зростанням ВВП лише 0,3% у 2025 році та інфляцією понад 40%. Це спричинено різким скороченням нафтового експорту через міжнародні санкції та структурними проблемами економіки.

Іран зіткнувся з глибокою кризою: стагнація ВВП, валютна криза та енергетичний дефіцит - розвідка

Тегеран стикається з найглибшою соціально-економічною кризою за останні роки. У 2025 році зростання ВВП складе лише 0,3 % – показник, що фактично означає стагнацію. Головним чинником падіння стала різка редукція нафтового експорту на тлі посилення міжнародних санкцій, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Деталі

За підсумками року, порівняно з 2024-м, експорт товарів і послуг Ірану скоротиться на 16 %, імпорт – на 10 %. Це обмежує доступ країни до критично важливих технологій та обладнання, поглиблюючи структурні проблеми економіки, повідомили у розвідці.

"Працюють за їжу": у сотнях муніципалітетів рф витрати на продукти перевищують 50% безготівкових платежів - розвідка21.10.25, 16:53 • 2544 перегляди

Темпи інфляції перевищують 40 %, що призводить до стрімкого зростання цін на продукти харчування та енергоносії. У великих містах фіксуються локальні протести проти високих тарифів і безробіття, що створює додаткові ризики для політичної стабільності. Державний борг Ірану досяг 40 % від ВВП. Щоб закрити дефіцит бюджету 2025 року, країні необхідно або суттєво наростити обсяги експорту нафти, або продавати її за ціною близько $163 за барель – рівень, який виглядає малоймовірним в умовах глобального ринку 

- йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, на чорному ринку восени валютний курс перевищив мільйон ріалів за долар США, встановивши новий негативний рекорд. У відповідь парламент країни ухвалив грошову реформу: один новий ріал дорівнюватиме 10 тисячам старих, а додатковою розмінною одиницею стане кіран (1/100 ріала).

російські регіони на межі бюджетної кризи: росіяни лише у вересні придбали 1,94 млн упаковок антидепресантів - розвідка22.10.25, 19:05 • 3104 перегляди

Найгостріша ситуація – в інфраструктурі. У 2025–2026 роках дефіцит електроенергії оцінюється у 25 тисяч мегават. Виробництво не встигає за зростанням споживання через санкції, зношене обладнання та неефективне управління. Літо принесло ще один удар: через посуху перебої з водопостачанням відчули 30 із 31 провінції, включно зі столицею. Іран входить у 2026 рік із вкрай обмеженим простором для маневру. Без доступу до зовнішніх ринків і масштабних інвестицій країна ризикує залишитися в пастці низького зростання, високої інфляції та інфраструктурних провалів. Соціальна напруженість, що наростає, може стати ключовим фактором політичної дестабілізації 

- зазначено у повідомленні.

Російська залізниця скорочує персонал та інвестиції на тлі падіння обсягів вантажоперевезень - розвідка20.10.25, 13:54 • 3666 переглядiв

Антоніна Туманова

