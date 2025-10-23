Иран столкнулся с глубоким кризисом: стагнация ВВП, валютный кризис и энергетический дефицит - разведка

$41.760.01
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
12:16 • 16006 просмотра
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый дом
11:30 • 19264 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
11:05 • 19010 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
10:56 • 30064 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
10:10 • 28832 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
09:45 • 25526 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью
Эксклюзив
09:30 • 12343 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причины
23 октября, 07:25 • 14800 просмотра
23 октября, 07:25
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green Grey
23 октября, 07:22 • 16376 просмотра
23 октября, 07:22
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
Поезда задерживаются и меняют маршруты после атаки рф в Сумской области: детали
23 октября, 05:57
Поставки российской нефти в Индию после санкций США ожидаются близкими к нулю
23 октября, 06:17
США впервые блокируют российские энергетические компании во время второго срока Трампа: Стефанишина озвучила детали
23 октября, 06:25
Появились новые кадры освобождения села Кучеров Яр на Добропольском направлении
23 октября, 07:53
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фото
12:24
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечера
14:10
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
10:56
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
10:10
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью
09:45
Эксклюзив
09:45 • 25522 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференций
23 октября, 07:21
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Барт Де Вевер
Музыкант
Антониу Кошта
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Германия
Китай
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности
13:31
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фото
12:24
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказал
22 октября, 13:53
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ
21 октября, 16:48
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix
21 октября, 12:00
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Financial Times
Дипломатка

Иран столкнулся с глубоким кризисом: стагнация ВВП, валютный кризис и энергетический дефицит - разведка

Киев • УНН

 • 842 просмотра

Иран переживает самый глубокий социально-экономический кризис за последние годы, с прогнозируемым ростом ВВП всего 0,3% в 2025 году и инфляцией более 40%. Это вызвано резким сокращением нефтяного экспорта из-за международных санкций и структурными проблемами экономики.

Иран столкнулся с глубоким кризисом: стагнация ВВП, валютный кризис и энергетический дефицит - разведка

Тегеран сталкивается с глубочайшим социально-экономическим кризисом за последние годы. В 2025 году рост ВВП составит всего 0,3% – показатель, фактически означающий стагнацию. Главным фактором падения стала резкая редукция нефтяного экспорта на фоне усиления международных санкций, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Детали

По итогам года, по сравнению с 2024-м, экспорт товаров и услуг Ирана сократится на 16%, импорт – на 10%. Это ограничивает доступ страны к критически важным технологиям и оборудованию, углубляя структурные проблемы экономики, сообщили в разведке.

"Работают за еду": в сотнях муниципалитетов рф расходы на продукты превышают 50% безналичных платежей - разведка21.10.25, 16:53 • 2544 просмотра

Темпы инфляции превышают 40%, что приводит к стремительному росту цен на продукты питания и энергоносители. В крупных городах фиксируются локальные протесты против высоких тарифов и безработицы, что создает дополнительные риски для политической стабильности. Государственный долг Ирана достиг 40% от ВВП. Чтобы закрыть дефицит бюджета 2025 года, стране необходимо либо существенно нарастить объемы экспорта нефти, либо продавать ее по цене около $163 за баррель – уровень, который выглядит маловероятным в условиях глобального рынка 

- говорится в сообщении.

По данным разведки, на черном рынке осенью валютный курс превысил миллион риалов за доллар США, установив новый негативный рекорд. В ответ парламент страны принял денежную реформу: один новый риал будет равен 10 тысячам старых, а дополнительной разменной единицей станет киран (1/100 риала).

российские регионы на грани бюджетного кризиса: россияне только в сентябре приобрели 1,94 млн упаковок антидепрессантов - разведка22.10.25, 19:05 • 3102 просмотра

Острейшая ситуация – в инфраструктуре. В 2025–2026 годах дефицит электроэнергии оценивается в 25 тысяч мегаватт. Производство не успевает за ростом потребления из-за санкций, изношенного оборудования и неэффективного управления. Лето принесло еще один удар: из-за засухи перебои с водоснабжением ощутили 30 из 31 провинции, включая столицу. Иран входит в 2026 год с крайне ограниченным пространством для маневра. Без доступа к внешним рынкам и масштабных инвестиций страна рискует остаться в ловушке низкого роста, высокой инфляции и инфраструктурных провалов. Нарастающая социальная напряженность может стать ключевым фактором политической дестабилизации 

- указано в сообщении.

Российская железная дорога сокращает персонал и инвестиции на фоне падения объемов грузоперевозок - разведка20.10.25, 13:54 • 3666 просмотров

Антонина Туманова

