Тегеран сталкивается с глубочайшим социально-экономическим кризисом за последние годы. В 2025 году рост ВВП составит всего 0,3% – показатель, фактически означающий стагнацию. Главным фактором падения стала резкая редукция нефтяного экспорта на фоне усиления международных санкций, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

По итогам года, по сравнению с 2024-м, экспорт товаров и услуг Ирана сократится на 16%, импорт – на 10%. Это ограничивает доступ страны к критически важным технологиям и оборудованию, углубляя структурные проблемы экономики, сообщили в разведке.

"Работают за еду": в сотнях муниципалитетов рф расходы на продукты превышают 50% безналичных платежей - разведка

Темпы инфляции превышают 40%, что приводит к стремительному росту цен на продукты питания и энергоносители. В крупных городах фиксируются локальные протесты против высоких тарифов и безработицы, что создает дополнительные риски для политической стабильности. Государственный долг Ирана достиг 40% от ВВП. Чтобы закрыть дефицит бюджета 2025 года, стране необходимо либо существенно нарастить объемы экспорта нефти, либо продавать ее по цене около $163 за баррель – уровень, который выглядит маловероятным в условиях глобального рынка

По данным разведки, на черном рынке осенью валютный курс превысил миллион риалов за доллар США, установив новый негативный рекорд. В ответ парламент страны принял денежную реформу: один новый риал будет равен 10 тысячам старых, а дополнительной разменной единицей станет киран (1/100 риала).

российские регионы на грани бюджетного кризиса: россияне только в сентябре приобрели 1,94 млн упаковок антидепрессантов - разведка

Острейшая ситуация – в инфраструктуре. В 2025–2026 годах дефицит электроэнергии оценивается в 25 тысяч мегаватт. Производство не успевает за ростом потребления из-за санкций, изношенного оборудования и неэффективного управления. Лето принесло еще один удар: из-за засухи перебои с водоснабжением ощутили 30 из 31 провинции, включая столицу. Иран входит в 2026 год с крайне ограниченным пространством для маневра. Без доступа к внешним рынкам и масштабных инвестиций страна рискует остаться в ловушке низкого роста, высокой инфляции и инфраструктурных провалов. Нарастающая социальная напряженность может стать ключевым фактором политической дестабилизации