Іран планував вбивство посла Ізраїлю в Мексиці, але спробу припинили - представник США

Корпус вартових ісламської революції Ірану планував вбивство посла Ізраїлю в Мексиці з кінця минулого року, але цю спробу було припинено, і наразі загрози немає. Про це заявив у п'ятницю представник США, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Представник США, який побажав залишитися анонімним, заявив, що змова проти посла Ейната Кранца Найгера діяла протягом першої половини цього року.

"Змова була припинена і наразі не становить загрози", — повідомив представник Reuters. "Це лише черговий випадок у довгій історії вбивств дипломатів, журналістів, дисидентів та всіх, хто з ними не згоден, з боку Ірану, що має викликати глибоке занепокоєння у всіх країн, де є Іран".

Представник відмовився повідомити, як було попереджено змову, або надати більш детальну інформацію про операцію.

Постійна місія Ірану при ООН у Нью-Йорку відмовилася від коментарів.

Додамо

Сполучені Штати та їхні союзники часто заявляли, що Іран та його довірені особи намагалися організувати насильницькі атаки на противників Тегерану.

Служби безпеки Великої Британії та Швеції минулого року попереджали, що Тегеран використовує злочинних довірених осіб для здійснення своїх насильницьких атак у цих країнах. Лондон заявив, що з 2022 року запобіг 20 пов'язаним з Іраном змовам.

Десяток інших країн засудили те, що вони назвали сплеском убивств, викрадень та переслідувань, організованих іранськими розвідувальними службами.

Глава британської внутрішньої розвідки, генеральний директор MI5 Кен МакКаллум, заявив минулого місяця, що Іран "гарячково" намагається змусити замовкнути своїх критиків по всьому світу, і послався на те, що Австралія розкрила причетність Ірану до антисемітських змов, а голландська влада розкрила невдало.

Ізраїль давно є метою Ірану, особливо після того, як Ізраїль вступив у повітряну війну з Іраном, під час якої американські бомбардувальники атакували іранські ядерні об'єкти у червні.