Іран планував вбивство посла Ізраїлю в Мексиці, але спробу припинили - представник США

ukenru
17:00 • 9418 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
15:49 • 14565 перегляди
8 листопада в Україні – масштабні відключення електроенергії: обмеження діятимуть в усіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
15:32 • 20550 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
14:58 • 20986 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
13:59 • 22915 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
7 листопада, 11:23 • 18798 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 42272 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:46 • 35585 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 38335 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 29465 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 23665 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає7 листопада, 11:01 • 13411 перегляди
Британія готує всі роди військ для здійснення операцій в Україні - The Guardian7 листопада, 11:56 • 17394 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком13:34 • 17818 перегляди
У Грузії сім опозиційних партій заявили про консолідацію для "мирної зміни режиму"16:39 • 6686 перегляди
Публікації
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
15:32 • 20557 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
14:58 • 20991 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Ексклюзив
13:59 • 22921 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком13:34 • 17853 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 42276 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Нікушор Дан
Метте Фредеріксен
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Румунія
Австралія
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниціPhoto17:09 • 3210 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo17:00 • 9422 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає7 листопада, 11:01 • 13432 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 23684 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto7 листопада, 08:03 • 35182 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
YouTube

Іран планував вбивство посла Ізраїлю в Мексиці, але спробу припинили - представник США

Київ • УНН

 • 746 перегляди

Корпус вартових ісламської революції Ірану планував вбивство посла Ізраїлю в Мексиці з кінця минулого року. Цю спробу було припинено, і наразі загрози немає.

Іран планував вбивство посла Ізраїлю в Мексиці, але спробу припинили - представник США

Корпус вартових ісламської революції Ірану планував вбивство посла Ізраїлю в Мексиці з кінця минулого року, але цю спробу було припинено, і наразі загрози немає. Про це заявив у п'ятницю представник США, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Представник США, який побажав залишитися анонімним, заявив, що змова проти посла Ейната Кранца Найгера діяла протягом першої половини цього року.

"Змова була припинена і наразі не становить загрози", — повідомив представник Reuters. "Це лише черговий випадок у довгій історії вбивств дипломатів, журналістів, дисидентів та всіх, хто з ними не згоден, з боку Ірану, що має викликати глибоке занепокоєння у всіх країн, де є Іран".

Представник відмовився повідомити, як було попереджено змову, або надати більш детальну інформацію про операцію.

Постійна місія Ірану при ООН у Нью-Йорку відмовилася від коментарів.

Інспектори МАГАТЕ вперше повернулися до Ірану після ударів Ізраїлю по ядерних об’єктах27.08.25, 18:02 • 4282 перегляди

Додамо

Сполучені Штати та їхні союзники часто заявляли, що Іран та його довірені особи намагалися організувати насильницькі атаки на противників Тегерану.

Служби безпеки Великої Британії та Швеції минулого року попереджали, що Тегеран використовує злочинних довірених осіб для здійснення своїх насильницьких атак у цих країнах. Лондон заявив, що з 2022 року запобіг 20 пов'язаним з Іраном змовам.

Десяток інших країн засудили те, що вони назвали сплеском убивств, викрадень та переслідувань, організованих іранськими розвідувальними службами.

Глава британської внутрішньої розвідки, генеральний директор MI5 Кен МакКаллум, заявив минулого місяця, що Іран "гарячково" намагається змусити замовкнути своїх критиків по всьому світу, і послався на те, що Австралія розкрила причетність Ірану до антисемітських змов, а голландська влада розкрила невдало.

Ізраїль давно є метою Ірану, особливо після того, як Ізраїль вступив у повітряну війну з Іраном, під час якої американські бомбардувальники атакували іранські ядерні об'єкти у червні.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Ядерна зброя
Дипломатка
Ізраїль
Reuters
Мексика
Організація Об'єднаних Націй
Австралія
Швеція
Велика Британія
Нідерланди
Сполучені Штати Америки
Іран