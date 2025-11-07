Иран планировал убийство посла Израиля в Мексике, но попытка была пресечена - представитель США

ukenru
17:00 • 7408 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
15:49 • 12990 просмотра
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
15:32 • 18887 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
14:58 • 19394 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
13:59 • 21554 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 11:23 • 18541 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 41277 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:46 • 35463 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 38233 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 29418 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 22505 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 12209 просмотра
Британия готовит все рода войск для проведения операций в Украине - The Guardian7 ноября, 11:56 • 16530 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом13:34 • 16169 просмотра
В Грузии семь оппозиционных партий заявили о консолидации для "мирной смены режима"16:39 • 4202 просмотра
публикации
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
15:32 • 18869 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
14:58 • 19375 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
13:59 • 21540 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом13:34 • 16418 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 41265 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Никушор Дан
Метте Фредериксен
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Румыния
Австралия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto17:09 • 2442 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo17:00 • 7394 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 12385 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 22682 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto7 ноября, 08:03 • 34775 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Отопление
YouTube

Иран планировал убийство посла Израиля в Мексике, но попытка была пресечена - представитель США

Киев • УНН

 • 558 просмотра

Корпус стражей исламской революции Ирана планировал убийство посла Израиля в Мексике с конца прошлого года. Эта попытка была пресечена, и в настоящее время угрозы нет.

Иран планировал убийство посла Израиля в Мексике, но попытка была пресечена - представитель США

Корпус стражей исламской революции Ирана планировал убийство посла Израиля в Мексике с конца прошлого года, но эта попытка была пресечена, и в настоящее время угрозы нет. Об этом заявил в пятницу представитель США, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Представитель США, пожелавший остаться анонимным, заявил, что заговор против посла Эйнат Кранц Найгер действовал в течение первой половины этого года.

"Заговор был пресечен и в настоящее время не представляет угрозы", — сообщил представитель Reuters. "Это лишь очередной случай в долгой истории убийств дипломатов, журналистов, диссидентов и всех, кто с ними не согласен, со стороны Ирана, что должно вызывать глубокое беспокойство у всех стран, где есть Иран".

Представитель отказался сообщить, как был предотвращен заговор, или предоставить более подробную информацию об операции.

Постоянная миссия Ирана при ООН в Нью-Йорке отказалась от комментариев.

Инспекторы МАГАТЭ впервые вернулись в Иран после ударов Израиля по ядерным объектам27.08.25, 18:02 • 4282 просмотра

Добавим

Соединенные Штаты и их союзники часто заявляли, что Иран и его доверенные лица пытались организовать насильственные атаки на противников Тегерана.

Службы безопасности Великобритании и Швеции в прошлом году предупреждали, что Тегеран использует преступных доверенных лиц для осуществления своих насильственных атак в этих странах. Лондон заявил, что с 2022 года предотвратил 20 связанных с Ираном заговоров.

Десяток других стран осудили то, что они назвали всплеском убийств, похищений и преследований, организованных иранскими разведывательными службами.

Глава британской внутренней разведки, генеральный директор MI5 Кен МакКаллум, заявил в прошлом месяце, что Иран "лихорадочно" пытается заставить замолчать своих критиков по всему миру, и сослался на то, что Австралия раскрыла причастность Ирана к антисемитским заговорам, а голландские власти раскрыли неудачно.

Израиль давно является целью Ирана, особенно после того, как Израиль вступил в воздушную войну с Ираном, во время которой американские бомбардировщики атаковали иранские ядерные объекты в июне.

Антонина Туманова

Новости Мира
Ядерное оружие
Дипломатка
Израиль
Reuters
Мексика
Организация Объединенных Наций
Австралия
Швеция
Великобритания
Нидерланды
Соединённые Штаты
Иран