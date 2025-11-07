Иран планировал убийство посла Израиля в Мексике, но попытка была пресечена - представитель США

Корпус стражей исламской революции Ирана планировал убийство посла Израиля в Мексике с конца прошлого года, но эта попытка была пресечена, и в настоящее время угрозы нет. Об этом заявил в пятницу представитель США, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Представитель США, пожелавший остаться анонимным, заявил, что заговор против посла Эйнат Кранц Найгер действовал в течение первой половины этого года.

"Заговор был пресечен и в настоящее время не представляет угрозы", — сообщил представитель Reuters. "Это лишь очередной случай в долгой истории убийств дипломатов, журналистов, диссидентов и всех, кто с ними не согласен, со стороны Ирана, что должно вызывать глубокое беспокойство у всех стран, где есть Иран".

Представитель отказался сообщить, как был предотвращен заговор, или предоставить более подробную информацию об операции.

Постоянная миссия Ирана при ООН в Нью-Йорке отказалась от комментариев.

Добавим

Соединенные Штаты и их союзники часто заявляли, что Иран и его доверенные лица пытались организовать насильственные атаки на противников Тегерана.

Службы безопасности Великобритании и Швеции в прошлом году предупреждали, что Тегеран использует преступных доверенных лиц для осуществления своих насильственных атак в этих странах. Лондон заявил, что с 2022 года предотвратил 20 связанных с Ираном заговоров.

Десяток других стран осудили то, что они назвали всплеском убийств, похищений и преследований, организованных иранскими разведывательными службами.

Глава британской внутренней разведки, генеральный директор MI5 Кен МакКаллум, заявил в прошлом месяце, что Иран "лихорадочно" пытается заставить замолчать своих критиков по всему миру, и сослался на то, что Австралия раскрыла причастность Ирана к антисемитским заговорам, а голландские власти раскрыли неудачно.

Израиль давно является целью Ирана, особенно после того, как Израиль вступил в воздушную войну с Ираном, во время которой американские бомбардировщики атаковали иранские ядерные объекты в июне.