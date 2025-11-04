Графіки відключення сьогодні у кількох регіонах, варто не вмикати потужну техніку у вечірній пік - Укренерго
Київ • УНН
В Україні застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії з 8:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00. Споживання електроенергії зростає, тому українців просять не вмикати потужну техніку одночасно з 15:00 до 22:00.
У кількох регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії 8:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, слід не вмикати потужну техніку одночасно з 15:00 до 22:00, повідомили у НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.
Деталі
"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання", - ідеться у повідомленні.
Сьогодні на 7:30 воно було на 2,5% вищим, ніж у цей же час попереднього дня. Причиною названо хмарну погоду з дощем у більшості регіонів України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення енергоспоживання із загальної мережі.
3 листопада добовий максимум споживання був увечері - на 4,8% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня. Причина – менший обсяг застосування заходів обмеження споживання.
Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі – сьогодні в кількох регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання. З 8:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – діятимуть графіки погодинних відключень. У цей же час в тих же областях вимушено будуть застосовуватись також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу
Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.
Необхідність в ощадливому енергоспоживанні, як зазначається, зберігається. "Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. Не вмикайте кілька таких приладів одночасно вранці до 11:00 та у вечірні години максимального споживання - з 15:00 до 22:00", - наголосили у компанії.
Ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської області. На об’єктах енергетичної інфраструктури, що зазнали пошкоджень, продовжуються аварійно-відновлювальні роботи
