Графіки відключення сьогодні у кількох регіонах, варто не вмикати потужну техніку у вечірній пік - Укренерго

У кількох регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії 8:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, слід не вмикати потужну техніку одночасно з 15:00 до 22:00, повідомили у НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.

"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання", - ідеться у повідомленні.

Сьогодні на 7:30 воно було на 2,5% вищим, ніж у цей же час попереднього дня. Причиною названо хмарну погоду з дощем у більшості регіонів України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення енергоспоживання із загальної мережі.

3 листопада добовий максимум споживання був увечері - на 4,8% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня. Причина – менший обсяг застосування заходів обмеження споживання.

Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі – сьогодні в кількох регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання. З 8:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – діятимуть графіки погодинних відключень. У цей же час в тих же областях вимушено будуть застосовуватись також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу