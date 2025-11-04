Графіки відключення сьогодні у кількох регіонах, варто не вмикати потужну техніку у вечірній пік - Укренерго

ukenru
07:40 • 3478 перегляди
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Ексклюзив
07:25 • 12635 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
06:34 • 11412 перегляди
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістикуPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 59465 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
3 листопада, 15:27 • 38923 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
3 листопада, 14:53 • 40081 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
3 листопада, 14:21 • 33004 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
3 листопада, 14:12 • 43831 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
3 листопада, 13:44 • 18397 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
3 листопада, 13:00 • 15553 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Ірландія скорочує термін проживання українців у державному житлі до 30 днів3 листопада, 23:30 • 12642 перегляди
Необхідність реформ та проблеми з корупцією: Єврокомісія представила звіт про оцінку прогресу України на шляху до ЄС4 листопада, 02:25 • 13323 перегляди
Агенти "АТЕШ" паралізували роботу ФСБ у Брянській області під час перевірки з москви (відео)Video03:27 • 12346 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти06:30 • 11101 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto06:59 • 7718 перегляди
Публікації
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
07:25 • 12642 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти06:30 • 11259 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 59472 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 14:12 • 43833 перегляди
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк3 листопада, 12:30 • 39443 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Італія
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto06:59 • 7938 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 21402 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 25955 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка3 листопада, 10:05 • 35725 перегляди
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 36554 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
Дипломатка

Графіки відключення сьогодні у кількох регіонах, варто не вмикати потужну техніку у вечірній пік - Укренерго

Київ • УНН

 • 294 перегляди

В Україні застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії з 8:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00. Споживання електроенергії зростає, тому українців просять не вмикати потужну техніку одночасно з 15:00 до 22:00.

Графіки відключення сьогодні у кількох регіонах, варто не вмикати потужну техніку у вечірній пік - Укренерго

У кількох регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії 8:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, слід не вмикати потужну техніку одночасно з 15:00 до 22:00, повідомили у НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання", - ідеться у повідомленні.

Сьогодні на 7:30 воно було на 2,5% вищим, ніж у цей же час попереднього дня. Причиною названо хмарну погоду з дощем у більшості регіонів України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення енергоспоживання із загальної мережі.

3 листопада добовий максимум споживання був увечері - на 4,8% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня. Причина – менший обсяг застосування заходів обмеження споживання.

Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі – сьогодні в кількох регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання. З 8:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – діятимуть графіки погодинних відключень. У цей же час в тих же областях вимушено будуть застосовуватись також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу

- повідомили в Укренерго.

Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.

Необхідність в ощадливому енергоспоживанні, як зазначається, зберігається. "Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. Не вмикайте кілька таких приладів одночасно вранці до 11:00 та у вечірні години максимального споживання - з 15:00 до 22:00", - наголосили у компанії.

Ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської області. На об’єктах енергетичної інфраструктури, що зазнали пошкоджень, продовжуються аварійно-відновлювальні роботи

- вказали також у Міненерго.

Одещина зазнала двох хвиль дронових атак рф на портову інфраструктуру та енергетику: показали наслідки04.11.25, 09:04 • 1576 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Техніка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Одеська область
Міністерство енергетики України
Укренерго
Україна