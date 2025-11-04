Графики отключения сегодня в нескольких регионах, стоит не включать мощную технику в вечерний пик - Укрэнерго

В нескольких регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений электроэнергии с 8:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту, следует не включать мощную технику одновременно с 15:00 до 22:00, сообщили в НЭК "Укрэнерго" во вторник, пишет УНН.

"Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту", - говорится в сообщении.

Сегодня на 7:30 оно было на 2,5% выше, чем в это же время предыдущего дня. Причиной названа облачная погода с дождем в большинстве регионов Украины, что обуславливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее увеличение энергопотребления из общей сети.

3 ноября суточный максимум потребления был вечером - на 4,8% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня. Причина – меньший объем применения мер ограничения потребления.

Из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме – сегодня в нескольких регионах Украины применяются меры ограничения потребления. С 8:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 – будут действовать графики почасовых отключений. В это же время в тех же областях вынужденно будут применяться также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса