Графики отключения сегодня в нескольких регионах, стоит не включать мощную технику в вечерний пик - Укрэнерго
Киев • УНН
В Украине применяются графики почасовых отключений электроэнергии с 8:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00. Потребление электроэнергии растет, поэтому украинцев просят не включать мощную технику одновременно с 15:00 до 22:00.
В нескольких регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений электроэнергии с 8:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту, следует не включать мощную технику одновременно с 15:00 до 22:00, сообщили в НЭК "Укрэнерго" во вторник, пишет УНН.
Детали
"Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту", - говорится в сообщении.
Сегодня на 7:30 оно было на 2,5% выше, чем в это же время предыдущего дня. Причиной названа облачная погода с дождем в большинстве регионов Украины, что обуславливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее увеличение энергопотребления из общей сети.
3 ноября суточный максимум потребления был вечером - на 4,8% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня. Причина – меньший объем применения мер ограничения потребления.
Из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме – сегодня в нескольких регионах Украины применяются меры ограничения потребления. С 8:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 – будут действовать графики почасовых отключений. В это же время в тех же областях вынужденно будут применяться также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса
Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.
Необходимость в экономном энергопотреблении, как отмечается, сохраняется. "Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами. Не включайте несколько таких приборов одновременно утром до 11:00 и в вечерние часы максимального потребления - с 15:00 до 22:00", - подчеркнули в компании.
Враг нанес удары по энергетической инфраструктуре Одесской области. На объектах энергетической инфраструктуры, подвергшихся повреждениям, продолжаются аварийно-восстановительные работы
Одесская область подверглась двум волнам дроновых атак рф на портовую инфраструктуру и энергетику: показали последствия04.11.25, 09:04 • 1794 просмотра