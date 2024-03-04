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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 7906 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Голова МЗС Туреччини вважає, що питання російської окупації та припинення вогню слід відокремити

Київ • УНН

 • 91254 перегляди

Туреччина сподівається, що переговори про припинення вогню в Україні розпочнуться найближчим часом, розділивши питання російської окупації та припинення вогню.

Голова МЗС Туреччини вважає, що питання російської окупації та припинення вогню слід відокремити

Туреччина сподівається, що переговори про припинення вогню в Україні розпочнуться найближчим часом, - про це заявив міністр закордонних справ Хакан Фідан у неділю (3 березня), завершуючи дипломатичний форум у південному місті Анталія, передає УНН із посиланням на Haber1 та Euractiv.

Деталі

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан повідомив журналістам, що обговорив із міністром закордонних справ росії сергієм лавровим низку питань, зокрема щодо України.

Що стосується України, ми вважаємо, що обидві сторони досягли межі того, що вони можуть отримати війною

– сказав Фідан.

За словами головного турецького дипломата, настав час почати діалог про припинення вогню.

(російсько-українська війна) Це не означає визнання окупації, але ми вважаємо, що настав час відокремити питання визнання окупації та суверенітету від питання припинення вогню

- повідомив Міністр закордонних справ Туреччини.

Смерть і поранення понад 500 000 людей і повне знищення інфраструктури та надбудови цілої країни — це нестерпна для нас реальність

- додав він.

Довідково

Туреччина, член НАТО, яка має спільний морський кордон як з Україною, так і з росією в Чорному морі, намагається підтримувати добрі зв’язки з обома країнами після вторгнення росії в Україну два роки тому. Анкара надала військову підтримку Україні та висловила підтримку її територіальної цілісності, але також виступає проти санкцій проти росії.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зустрівся з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим на саміті G20 у Бразилії, щоб обговорити війну росії в Україні, ситуацію в Газі та мирні переговори між Азербайджаном і Вірменією.

Чотири БПЛА впали на території нафтобази у Феодосії під час атаки 3 березня, пошкодивши магістральний трубопровід і спричинивши пожежу.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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