У Феодосії 4 БПЛА впали на території нафтобази - ЗМІ
Київ • УНН
Чотири БПЛА впали на території нафтобази у Феодосії під час атаки 3 березня, пошкодивши магістральний трубопровід і спричинивши пожежу.
Відразу 4 дрони впали на території нафтобази у Феодосії під час атаки 3 березня, повідомляє "Кримський вітер", пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, внаслідок атаки дронів пошкоджено магістральний трубопровід перекачування палива, виникла пожежа. На її ліквідацію пішло півтори години.
З нафтобази було евакуйовано працівників. Попередньо, постраждалих немає.
На трасі "Таврида", в районі 89 км, утворилася вирва діаметром 5 на 5 метрів і глибиною близько 4 метрів.
Також біля нафтобази пошкоджено 7 будинків і 6 автомобілів.
Доповнення
За даними "Кримського вітру", цю саму нафтобазу вже атакували в грудні та листопаді минулого року.
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