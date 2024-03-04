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В Феодосии 4 БПЛА упали на территории нефтебазы - СМИ

В Феодосии 4 БПЛА упали на территории нефтебазы - СМИ

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 08:27  •  13558 просмотра

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Четыре БПЛА упали на территории нефтебазы в Феодосии во время атаки 3 марта, повредив магистральный трубопровод и вызвав пожар.

Сразу 4 дрона упали на территории нефтебазы в Феодосии во время атаки 3 марта, сообщает "Крымский ветер", пишет УНН

Детали 

Как сообщается, в результате атаки дронов поврежден магистральный трубопровод перекачки топлива, возник пожар. На его ликвидацию ушло полтора часа.

С нефтебазы были эвакуированы работники. Предварительно, пострадавших нет. 

На трассе "Таврида", в районе 89 км, образовалась воронка диаметром 5 на 5 метров и глубиной около 4 метров.

Также возле нефтебазы повреждены 7 домов и 6 автомобилей.

Дополнение 

По данным "Крымского ветра", эту же нефтебазу уже атаковали в декабре и ноябре прошлого года.

Напомним

3 марта в минобороны рф отчитались о сбитии всех 38 беспилотников.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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