В Феодосии 4 БПЛА упали на территории нефтебазы - СМИ
Киев • УНН
Четыре БПЛА упали на территории нефтебазы в Феодосии во время атаки 3 марта, повредив магистральный трубопровод и вызвав пожар.
Сразу 4 дрона упали на территории нефтебазы в Феодосии во время атаки 3 марта, сообщает "Крымский ветер", пишет УНН.
Детали
Как сообщается, в результате атаки дронов поврежден магистральный трубопровод перекачки топлива, возник пожар. На его ликвидацию ушло полтора часа.
С нефтебазы были эвакуированы работники. Предварительно, пострадавших нет.
На трассе "Таврида", в районе 89 км, образовалась воронка диаметром 5 на 5 метров и глубиной около 4 метров.
Также возле нефтебазы повреждены 7 домов и 6 автомобилей.
Дополнение
По данным "Крымского ветра", эту же нефтебазу уже атаковали в декабре и ноябре прошлого года.
Напомним
3 марта в минобороны рф отчитались о сбитии всех 38 беспилотников.
В Феодосии 4 БПЛА упали на территории нефтебазы - СМИ
Четыре БПЛА упали на территории нефтебазы в Феодосии во время атаки 3 марта, повредив магистральный трубопровод и вызвав пожар.
Передавал информацию о перемещении ВСУ и расположении военкоматов: в Днепре разоблачили агента военной разведки рф
В Днепре разоблачен агент российской военной разведки, который передавал российским кураторам информацию о передвижении Вооруженных сил Украины и расположении военных комиссариатов.
Еврокомиссия после инициативы направить доходы от активов рф на военное оборудование для Украины может подать предложение за две недели - СМИ
Европейская комиссия может в течение двух недель предложить использовать доходы от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины, пишут СМИ.
У Обрана подтвердили встречу с Трампом 8 марта
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с бывшим президентом США Дональдом Трампом во Флориде 8 марта.
россияне сбросили на Курахово КАБ мощностью 500 кг, за сутки обстреляли 9 населенных пунктов в Донецкой области - полиция
За минувшие сутки российские войска обстреляли 9 населенных пунктов Донецкой области, повредив 65 гражданских объектов и ранив 19 человек.
мид рф вызвал посла Германии на фоне скандала с перехватом разговора немецких офицеров
министерство иностранных дел россии вызвало посла Германии после того, как российские СМИ опубликовали перехваченную аудиозапись разговора между высокопоставленными немецкими военными, которые обсуждали оружие для Украины.
НАТО начинает масштабные учения у границ рф с участием более 20 тысяч военных
НАТО начинает широкомасштабные военные учения под названием "Nordic Response 24" вблизи границ россии с участием более 20 000 военнослужащих из 14 стран во главе с Норвегией.
Астронавты "Crew-8" отправились на МКС после нескольких переносов сроков
Новый экипаж из четырех астронавтов успешно стартовал на борту ракеты SpaceX Falcon 9 к Международной космической станции после двух предыдущих отсрочек из-за погодных условий.
Сиквел "Дюны" в топе рейтинга лучшего уикенда года по сборам в прокате в США
На фильм "Дюна: Часть вторая" в минувший уикенд проката в США и Канаде было продано билетов на сумму 81,5 миллиона долларов, что дало кинотеатрам крайне необходимый толчок к росту кассовых сборов.
Враг утром атаковал дроном Берислав на Херсонщине: есть пострадавший
55-летний мужчина получил ранения от взрывчатки, сброшенной российским беспилотником, когда шел по улице в Бериславе Херсонской области.