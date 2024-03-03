Нічні вибухи у Криму: в Феодосії знищено нафтопровід окупантів – АТЕШ
Київ • УНН
За повідомленням агентів окупаційної влади, вночі був знищенний нафтопровід у Феодосії.
Вночі у Феодосії знищили нафтопровід окупантів. У цьому переконані партизани із "АТЕШ". Цю інформацію їм підтвердили їхні агенти з окупаційних органів влади. Вони також зазначили, що наслідки нічних прильотів усували до самого ранку, передає УНН.
Агенти "АТЕШ" з окупаційних органів влади повідомляють, що сьогодні вночі був приліт по нафтопроводу в місті. Наслідки усували до самого ранку. Втрати колосальні!
Контекст
Вночі у тимчасово окупованому Криму було гучно. За даними місцевих пабліків прилетіло в районі нафтобази розташованої у Феодосії. Зазначалось, що туди поїхали автомобілі пожежників та швидкої допомоги.
Судячи з усього через прильоти спалахнула пожежа. Повідомлялось, що в районі міської набережної було багато диму.
На ранок в Міноборони рф відзвітували про 38 збитих вночі безпілотників у небі над окупованим ними Кримом.
Після нічних вибухів в районі нафтобази у Феодосії росіяни перекрили частину траси "Таврида"03.03.24, 10:47 • 30586 переглядiв
Додатково
Російські змі пишуть, що це одна з наймасовіших атак безпілотників на Крим. У ніч на 5 січня Міноборони повідомляло про знищення 37 дронів над Кримом і Кубанню, а місяцем раніше — про знищення над півостровом та Азовським морем 22 безпілотників.
Вночі було перекрито рух машин Кримським мостом, а також ділянці траси "Таврида" в районі Феодосії в керченському напрямку.