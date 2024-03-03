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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 9148 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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У Міноборони росії заявили про збиття майже 40 дронів над Кримом за ніч

Київ • УНН

 • 32033 перегляди

Російська протиповітряна оборона знищила 38 українських безпілотників над Кримом вночі, що стало однією з найбільших атак на півострів, про які повідомлялося досі.

У Міноборони росії заявили про збиття майже 40 дронів над Кримом за ніч

У ніч проти 3 березня російська протиповітряна оборона нібито знищила над Кримом 38 безпілотників, повідомляє Міноборони рф, передає УНН.

Деталі

Засобами ППО усі українські безпілотні літальні апарати знищено над територією Республіки Крим

йдеться у повідомленні відомства у телеграм-каналі.

Російські змі пишуть, що це одна з наймасовіших атак безпілотників на Крим. У ніч на 5 січня Міноборони повідомляло про знищення 37 дронів над Кримом і Кубанню, а місяцем раніше — про знищення над півостровом та Азовським морем 22 безпілотників.

Вночі було перекрито рух машин Кримським мостом, а також дільницею траси "Таврида" в районі Феодосії в керченському напрямку.

Рух Кримським мостом перекрили на тлі повідомлень про вибухи03.03.24, 02:35 • 101723 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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