В Минобороны россии заявили о сбитии почти 40 дронов над Крымом за ночь

В ночь на 3 марта российская противовоздушная оборона якобы уничтожила над Крымом 38 беспилотников, сообщает Минобороны рф, передает УНН.

Детали

Средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Республики Крым говорится в сообщении ведомства в телеграмм-канале.

Российские сми пишут, что это одна из самых массовых атак беспилотников на Крым. В ночь на 5 января Минобороны сообщало об уничтожении 37 дронов над Крымом и Кубанью, а месяцем ранее - об уничтожении над полуостровом и Азовским морем 22 беспилотников.

Ночью было перекрыто движение машин по Крымскому мосту, а также участку трассы "Таврида" в районе Феодосии в керченском направлении.

Движение по Крымскому мосту перекрыли на фоне сообщений о взрывах