Движение по Крымскому мосту перекрыли на фоне сообщений о взрывах
Киев • УНН
Движение по Крымскому мосту было временно перекрыто на фоне сообщений о взрывах в Крыму.
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщает телеграм-канал, где публикуется оперативная информация о ситуации на мосту, передает УНН.
Детали
Ранее в сети появились сообщения о взрывах в крымском городе Феодосия. Так, телеграм-канал SHOT со ссылкой на очевидцев писал, что, по предварительным данным, в городе сработали системы ПВО.
По информации канала, два взрыва прогремели около 02.00. За ними последовало еще несколько. Жители города сообщали о сработавшей сигнализации возле машин.
Проезд по Крымскому мосту регулярно перекрывают, в том числе и из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог.
Он упадет: Буданов о Крымском мосте25 февраля 2024, 13:38 • 24392 просмотра
Движение по Крымскому мосту перекрыли на фоне сообщений о взрывах
Движение по Крымскому мосту было временно перекрыто на фоне сообщений о взрывах в Крыму.
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