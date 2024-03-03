Движение по Крымскому мосту перекрыли на фоне сообщений о взрывах

Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщает телеграм-канал, где публикуется оперативная информация о ситуации на мосту, передает УНН.

Детали

Ранее в сети появились сообщения о взрывах в крымском городе Феодосия. Так, телеграм-канал SHOT со ссылкой на очевидцев писал, что, по предварительным данным, в городе сработали системы ПВО.

По информации канала, два взрыва прогремели около 02.00. За ними последовало еще несколько. Жители города сообщали о сработавшей сигнализации возле машин.

Проезд по Крымскому мосту регулярно перекрывают, в том числе и из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог.

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