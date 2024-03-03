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Рух Кримським мостом перекрили на тлі повідомлень про вибухи

Київ • УНН

 • 101723 перегляди

Рух Кримським мостом було тимчасово перекрито на тлі повідомлень про вибухи в Криму.

Рух Кримським мостом перекрили на тлі повідомлень про вибухи

Рух машин Кримським мостом тимчасово перекрили, повідомляє  телеграм-канал, де публікується оперативна інформація про ситуацію на мосту, передає УНН.

Деталі

Раніше у мережі з'явилися повідомлення про вибухи у кримському місті Феодосія. Так, телеграм-канал SHOT із посиланням на очевидців писав, що, за попередніми даними, у місті спрацювали системи ППО.

За інформацією каналу, два вибухи пролунали близько 02.00. За ними було ще кілька. Жителі міста повідомляли про сигналізацію, яка спрацювала біля машин.

Проїзд Кримським мостом регулярно перекривають, зокрема і через спроби атак на Крим і повітряних тривог.

Він впаде: Буданов про Кримський міст25.02.24, 15:38 • 26717 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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