Після нічних вибухів в районі нафтобази у Феодосії росіяни перекрили частину траси "Таврида"
Київ • УНН
Частина траси "Таврида" перекрита після нічного нападу на нафтобазу в окупованій росією Феодосії, Крим
Після нічної атаки Феодосії, що в окупованому Криму, росіяни перекрили частину трави "Тавріда". Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.
Оця частина траси "Тавріда" закрита після нічної атаки Феодосії. Бо, нічого не постраждало та все збили (ага). То тут треба пошука наслідки, кому цікаво і в кого є можливості. А ми почекаємо кадри вранішнього об’єктивного контролю.
Контекст
Вночі у тимчасово окупованому Криму було гучно. За даними місцевих пабліків прилетіло в районі нафтобази розташованої у Феодосії. Зазначалось, що туди поїхали автомобілі пожежників та швидкої допомоги.
Судячи з усього через прильоти спалахнула пожежа. Повідомлялось, що в районі міської набережної було багато диму.
На ранок в Міноборони рф відзвітували про 38 збитих вночі безпілотників у небі над окупованим ними Кримом.
Додатково
Російські змі пишуть, що це одна з наймасовіших атак безпілотників на Крим. У ніч на 5 січня Міноборони повідомляло про знищення 37 дронів над Кримом і Кубанню, а місяцем раніше — про знищення над півостровом та Азовським морем 22 безпілотників.
Вночі було перекрито рух машин Кримським мостом, а також ділянкою траси "Таврида" в районі Феодосії в керченському напрямку.