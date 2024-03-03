Після нічних вибухів в районі нафтобази у Феодосії росіяни перекрили частину траси "Таврида"

Після нічної атаки Феодосії, що в окупованому Криму, росіяни перекрили частину трави "Тавріда". Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.

Оця частина траси "Тавріда" закрита після нічної атаки Феодосії. Бо, нічого не постраждало та все збили (ага). То тут треба пошука наслідки, кому цікаво і в кого є можливості. А ми почекаємо кадри вранішнього об’єктивного контролю.