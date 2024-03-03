После ночных взрывов в районе нефтебазы в Феодосии россияне перекрыли часть трассы "Таврида"

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  155373 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  196793 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  179146 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  208790 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  224110 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  181426 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  165785 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  161517 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  174506 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  172621 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
После ночных взрывов в районе нефтебазы в Феодосии россияне перекрыли часть трассы "Таврида"

После ночных взрывов в районе нефтебазы в Феодосии россияне перекрыли часть трассы "Таврида"

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 08:47  •  13490 просмотра

Read in English

Часть трассы "Таврида" перекрыта после ночного нападения на нефтебазу в оккупированной россией Феодосии, Крым

После ночной атаки Феодосии, что в оккупированном Крыму, россияне перекрыли часть травы "Таврида". Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

Эта часть трассы "Таврида" закрыта после ночной атаки Феодосии. Потому что, ничего не пострадало и все сбили (ага). Так здесь надо поискать последствия, кому интересно и у кого есть возможности. А мы подождем кадры утреннего объективного контроля.

- написал пояснение к карте Андрющенко.

Контекст

Ночью во временно оккупированном Крыму было громко. По данным местных пабликов прилетело в районе нефтебазы расположенной в Феодосии. Отмечалось, что туда поехали автомобили пожарных и скорой помощи.

Судя по всему из-за прилетов вспыхнул пожар. Повелось, что в районе городской набережной было много дыма.

На утро в Минобороны рф отчитались о 38 сбитых ночью беспилотниках в небе над оккупированным ими Крымом.

Дополнительно

Российские сми пишут, что это одна из самых массовых атак беспилотников на Крым. В ночь на 5 января Минобороны сообщало об уничтожении 37 дронов над Крымом и Кубанью, а месяцем ранее - об уничтожении над полуостровом и Азовским морем 22 беспилотников.

Ночью было перекрыто движение машин по Крымскому мосту, а также участку трассы "Таврида" в районе Феодосии в керченском направлении.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
feodosiyaФеодосия
krymКрым
mariupolМариуполь
Після нічних вибухів в районі нафтобази у Феодосії росіяни перекрили частину траси "Таврида"
After the night explosions in the area of the oil depot in Feodosia, the Russians closed part of the Tavrida highway
Новости по теме

После ночных взрывов в районе нефтебазы в Феодосии россияне перекрыли часть трассы "Таврида"

Часть трассы "Таврида" перекрыта после ночного нападения на нефтебазу в оккупированной россией Феодосии, Крым.

Война •   •  13490 просмотра
После ночных взрывов в районе нефтебазы в Феодосии россияне перекрыли часть трассы "Таврида"

Оккупанты ударили по Купянщине: есть пострадавшие и разрушения - ОВА

В результате утреннего обстрела российскими силовиками села Петропавловка Купянского района Харьковской области был ранен 60-летний мужчина и поврежден частный дом.

Война •   •  15330 просмотра
Оккупанты ударили по Купянщине: есть пострадавшие и разрушения - ОВА

Луганщина: оккупанты обстреляли Невское зажигательными боеприпасами, выгорела часть леса

Российские оккупанты обстреляли поселок Невское на Луганщине зажигательными боеприпасами, в результате чего возник пожар, в котором частично сгорели лесные насаждения и сухая растительность.

Война •   •  14588 просмотра
Луганщина: оккупанты обстреляли Невское зажигательными боеприпасами, выгорела часть леса

"Мама пыталась закрыть собой 8-месячного ребенка": В ГСЧС показали как деблокируют тела в Одессе

Спасатели обнаружили тела матери, которая пыталась защитить своего 8-месячного ребенка в крепких объятиях после того, как российский беспилотник нанес удар по жилому дому в Одессе, в результате которого погибло 10 человек.

Война •   •  15065 просмотра
"Мама пыталась закрыть собой 8-месячного ребенка": В ГСЧС показали как деблокируют тела в Одессе

Удар по Одессе: количество жертв возросло до 10, из-под завалов достали младенца

Количество погибших в результате атаки российского беспилотника на жилой дом в Одессе возросло до 10 человек: из-под завалов был извлечен еще один мертвый младенец.

Война •   •  16355 просмотра
Удар по Одессе: количество жертв возросло до 10, из-под завалов достали младенца

Ракетный обстрел Покровска: повреждены жилые дома и два учебных заведения

Утром вражеские снаряды повредили жилые дома и учебные заведения в жилом квартале Покровска Донецкой области.

Война •   •  17473 просмотра
Ракетный обстрел Покровска: повреждены жилые дома и два учебных заведения

В ССО показали продуктивный рабочий день операторов дронов на Донецком направлении

Операторы беспилотников украинского спецназа обнаружили и уничтожили несколько российских целей в Донецке, в частности склад боеприпасов, БПЛА и ретрансляционную станцию, а также ликвидировали трех российских оккупантов.

Война •   •  17115 просмотра
В ССО показали продуктивный рабочий день операторов дронов на Донецком направлении

Бойцы 47 бригады показали как уничтожают оккупантов с помощью Bradley и ударных БпЛА на Авдеевском направлении

Бойцы 47-й бригады уничтожили группу российских оккупантов на Авдеевском направлении с помощью боевых машин пехоты "Брэдли" и ударных беспилотников, о чем свидетельствуют кадры, опубликованные на их Telegram-канале.

Война •   •  18231 просмотра
Бойцы 47 бригады показали как уничтожают оккупантов с помощью Bradley и ударных БпЛА на Авдеевском направлении

Николаевщина: россияне ударили по Очаковской и Куцурубской громаде из артиллерии и FPV-дронов

Ночью и утром российская армия атаковала две общины в прибрежной зоне. Мирных жителей накрыли артиллерийским огнем и атаковали беспилотниками, но сообщений о жертвах не поступало.

Война •   •  18233 просмотра
Николаевщина: россияне ударили по Очаковской и Куцурубской громаде из артиллерии и FPV-дронов

За сутки россияне обстреляли 15 населенных пунктов Харьковщины

За минувшие сутки российские военные обстреляли из артиллерии и минометов более 15 населенных пунктов в Харьковской области Украины, повредив здания, в том числе жилые дома и учебное заведение, о пострадавших не сообщается.

Война •   •  17639 просмотра
За сутки россияне обстреляли 15 населенных пунктов Харьковщины