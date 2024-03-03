После ночных взрывов в районе нефтебазы в Феодосии россияне перекрыли часть трассы "Таврида"
Киев • УНН
Часть трассы "Таврида" перекрыта после ночного нападения на нефтебазу в оккупированной россией Феодосии, Крым
После ночной атаки Феодосии, что в оккупированном Крыму, россияне перекрыли часть травы "Таврида". Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.
Эта часть трассы "Таврида" закрыта после ночной атаки Феодосии. Потому что, ничего не пострадало и все сбили (ага). Так здесь надо поискать последствия, кому интересно и у кого есть возможности. А мы подождем кадры утреннего объективного контроля.
Контекст
Ночью во временно оккупированном Крыму было громко. По данным местных пабликов прилетело в районе нефтебазы расположенной в Феодосии. Отмечалось, что туда поехали автомобили пожарных и скорой помощи.
Судя по всему из-за прилетов вспыхнул пожар. Повелось, что в районе городской набережной было много дыма.
На утро в Минобороны рф отчитались о 38 сбитых ночью беспилотниках в небе над оккупированным ими Крымом.
Дополнительно
Российские сми пишут, что это одна из самых массовых атак беспилотников на Крым. В ночь на 5 января Минобороны сообщало об уничтожении 37 дронов над Крымом и Кубанью, а месяцем ранее - об уничтожении над полуостровом и Азовским морем 22 беспилотников.
Ночью было перекрыто движение машин по Крымскому мосту, а также участку трассы "Таврида" в районе Феодосии в керченском направлении.
После ночных взрывов в районе нефтебазы в Феодосии россияне перекрыли часть трассы "Таврида"
Часть трассы "Таврида" перекрыта после ночного нападения на нефтебазу в оккупированной россией Феодосии, Крым.
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