Ночные взрывы в Крыму: в Феодосии уничтожен нефтепровод оккупантов - АТЕШ

Ночью в Феодосии уничтожили нефтегон оккупантов. В этом убеждены партизаны из "АТЕШ". Эту информацию им подтвердили их агенты из оккупационных органов власти. Они также отметили, что последствия ночных прилетов устраняли до самого утра, передает УНН.

Агенты "АТЕШ" из оккупационных органов власти сообщают, что сегодня ночью был прилет по нефтегону в городе. Последствия устраняли до самого утра. Потери колоссальные! - сообщили в АТЕШ.

Контекст

Ночью во временно оккупированном Крыму было громко. По данным местных пабликов прилетело в районе нефтебазы расположенной в Феодосии. Отмечалось, что туда поехали автомобили пожарных и скорой помощи.

Судя по всему из-за прилетов вспыхнул пожар. Сообщалось, что в районе городской набережной было много дыма.

На утро в Минобороны рф отчитались о 38 сбитых ночью беспилотниках в небе над оккупированным ими Крымом.

После ночных взрывов в районе нефтебазы в Феодосии россияне перекрыли часть трассы "Таврида"

Дополнительно

Российские сми пишут, что это одна из самых массовых атак беспилотников на Крым. В ночь на 5 января Минобороны сообщало об уничтожении 37 дронов над Крымом и Кубанью, а месяцем ранее - об уничтожении над полуостровом и Азовским морем 22 беспилотников.

Ночью было перекрыто движение машин по Крымскому мосту, а также на участке трассы "Таврида" в районе Феодосии в керченском направлении.