Глава МИД Турции считает, что вопрос российской оккупации и прекращения огня следует отделить
Киев • УНН
Турция надеется, что переговоры о прекращении огня в Украине начнутся в ближайшее время, разделив вопрос российской оккупации и прекращения огня.
Турция надеется, что переговоры о прекращении огня в Украине начнутся в ближайшее время, - об этом заявил министр иностранных дел Хакан Фидан в воскресенье (3 марта), завершая дипломатический форум в южном городе Анталия, передает УНН со ссылкой на Haber1 и Euractiv.
Детали
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил журналистам, что обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ряд вопросов, в частности по Украине.
Что касается Украины, мы считаем, что обе стороны достигли предела того, что они могут получить войной
По словам главного турецкого дипломата, настало время начать диалог о прекращении огня.
(российско-украинская война) Это не означает признание оккупации, но мы считаем, что пришло время отделить вопрос признания оккупации и суверенитета от вопроса прекращения огня
Смерть и ранения более 500 000 человек и полное уничтожение инфраструктуры и надстройки целой страны - это невыносимая для нас реальность
Справочно
Турция, член НАТО, которая имеет общую морскую границу как с Украиной, так и с Россией в Черном море, пытается поддерживать хорошие связи с обеими странами после вторжения России в Украину два года назад. Анкара оказала военную поддержку Украине и выразила поддержку ее территориальной целостности, но также выступает против санкций против России.
Напомним,
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на саммите G20 в Бразилии, чтобы обсудить войну России в Украине, ситуацию в Газе и мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией.
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Глава МИД Турции считает, что вопрос российской оккупации и прекращения огня следует отделить
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