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Глава СБУ зустрівся з послами країн G7. У центрі уваги взаємодія у війні проти рф та ситуація з Bihus.Info

Глава СБУ зустрівся з послами країн G7. У центрі уваги взаємодія у війні проти рф та ситуація з Bihus.Info

Київ • УНН

 • 21452 перегляди

Голова СБУ Василь Малюк зустрівся з послами G7, щоб обговорити співпрацю проти росії та кроки для демократичного розвитку України і свободи слова.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк провів зустріч з послами країн G7. На зустрічі обговорили питання питання взаємодії у війні проти рф, а також подальші кроки для демократичного розвитку України та забезпечення свободи слова. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Деталі

Як зазначається в повідомленні, голова СБУ провів зустріч з послами країн "Великої сімки", яку представили: посли П’єр Франческо Дзадзо (Італія), Гаель Вейсьєр (Франція), Мартін Єґер (Німеччина), Наталка Цмоць (Канада), Кунінорі Мацуда (Японія), а також заступник посла Ніколас Гаррокс (Велика Британія), виконуючий обов’язки посла Джеймс Хоуп (США) та Азієр Сантіллан (представник ЄС в Україні).

"Голова Служби безпеки Василь Малюк і посли країн G7 обговорили питання взаємодії заради перемоги України у війні проти рф, а також подальші кроки для демократичного розвитку нашої держави та забезпечення свободи слова", - йдеться в повідомленні.

Малюк розповів послам, який внесок робить СБУ у захист країни, протидіючи зовнішнім і внутрішнім ворогам.

"Зокрема, про враження Кримського мосту, витіснення рф з Чорного моря за допомогою власних унікальних розробок надводних дронів, знищення ворожої воєнної техніки, військових об’єктів та інфраструктури, яка забезпечує російський ВПК, та про інші спецоперації, що змінюють картину війни", - наголошують в СБУ.

Голова СБУ зазначив, що за майже 2 роки війни понад 930 бійців Служби безпеки отримали державні нагороди, серед них - 12 Героїв України. Бійці СБУ знищили російської бронетехніки вартістю понад на 1 млрд доларів, знищили більше 500 танків.

Малюк подякував країнам-партнерам за підтримку, яку вони надають Україні. Водночас представники G7 відзначили високий рівень спецоперацій СБУ і те, наскільки фахово спецслужба протидіє російській агресії на фронті та проводить контррозвідувальні заходи.

Окрім того, очільник СБУ розповів про готовність служби захищати демократичні цінності, одним з ключових стовпів яких є свобода слова.

"Посли отримали відповіді щодо ситуації, яка склалася навколо редакції "Bihus.Іnfo". За словами Василя Малюка, прийнято кадрові рішення, зокрема – щодо звільненення керівника ДЗНД та переформатування роботи тих підрозділів департаменту, які потребують змін та підсилення", - додають в пресслужбі СБУ.

Нагадаємо

Youtube-канал "Народна правда" поширив відео, де члени команди Bihus.Info нібито вживають заборонені речовини.

Засновник проекту Денис Бігус відреагував на відео, повідомив що на відео не журналісти, а оператори та запевнив, що наслідком таких дій будуть жорсткі кадрові зміни.

Згодом СБУ почала встановлювати обставини незаконного прослуховування та відеозйомки та провела обшук у комплексі, де велося стеження за членами команди Bihus.Info, вилучивши жорсткі диски та відеозаписи.

Вчора журналісти "BIHUS Info" показали обличчя тих хто слідкував за їхніми працівниками у заміському комплексі. Розслідувачі переконані, що за ними слідкували працівники СБУ, які мали б займатися питаннями захисту нашої державності, а не пошуком компроматів на незалежні медіа.

СБУ заперечувала націленість на журналістів і стверджувала, що розслідує справу наркодилерів, пов'язаних з працівниками BIHUS Info.

Вчора, 6 лютого, Верховна Рада проголосувала за виклик на доповідь голову Служби безпеки України Василя Малюка після того, як стало відомо, що співробітники спецслужби стежили за журналістами Bihus.info.

Павло Башинський

Павло Башинський

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