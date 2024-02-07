Глава СБУ встретился с послами стран G7. В центре внимания взаимодействие в войне против рф и ситуация с Bihus.Info

Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк провел встречу с послами стран G7. На встрече обсудили вопросы взаимодействия в войне против рф, а также дальнейшие шаги для демократического развития Украины и обеспечения свободы слова. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Как отмечается в сообщении, председатель СБУ провел встречу с послами стран "Большой семерки", которую представили: послы Пьер Франческо Дзадзо (Италия), Гаэль Вейсьер (Франция), Мартин Егер (Германия), Наталья Цмоць (Канада), Кунинори Мацуда (Япония), а также заместитель посла Николас Гаррокс (Великобритания), исполняющий обязанности посла Джеймс Хоуп (США) и Азиер Сантиллан (представитель ЕС в Украине).

"Председатель Службы безопасности Василий Малюк и послы стран G7 обсудили вопросы взаимодействия ради победы Украины в войне против рф, а также дальнейшие шаги для демократического развития нашего государства и обеспечения свободы слова", - говорится в сообщении.

Малюш рассказал послам, какой вклад делает СБУ в защиту страны, противодействуя внешним и внутренним врагам.

"В частности, о поражении Крымского моста, вытеснении рф из Черного моря с помощью собственных уникальных разработок надводных дронов, уничтожении вражеской военной техники, военных объектов и инфраструктуры, которая обеспечивает российский ВПК, и о других спецоперациях, меняющих картину войны", - отмечают в СБУ.

Председатель СБУ отметил, что за почти 2 года войны более 930 бойцов Службы безопасности получили государственные награды, среди них - 12 Героев Украины. Бойцы СБУ уничтожили российской бронетехники стоимостью более чем на 1 млрд долларов, уничтожили более 500 танков.

Малюк поблагодарил страны-партнеры за поддержку, которую они оказывают Украине. В то же время представители G7 отметили высокий уровень спецопераций СБУ и то, насколько профессионально спецслужба противодействует российской агрессии на фронте и проводит контрразведывательные мероприятия.

Кроме того, глава СБУ рассказал о готовности службы защищать демократические ценности, одним из ключевых столпов которых является свобода слова.

"Послы получили ответы относительно ситуации, которая сложилась вокруг редакции "Bihus.Іnfo". По словам Василия Малюка, приняты кадровые решения, в частности - об увольнении руководителя ДЗНД и переформатировании работы тех подразделений департамента, которые требуют изменений и усиления", - добавляют в пресс-службе СБУ.

Напомним

Youtube-канал "Народная правда" распространил видео, где члены команды Bihus.Info якобы употребляют запрещенные вещества.

Основатель проекта Денис Бигус отреагировал на видео, сообщил, что на видео не журналисты, а операторы и заверил, что следствием таких действий будут жесткие кадровые изменения.

Впоследствии СБУ начала устанавливать обстоятельства незаконного прослушивания и видеосъемки и провела обыск в комплексе, где велась слежка за членами команды Bihus.Info, изъяв жесткие диски и видеозаписи.

Вчера журналисты "BIHUS Info" показали лица тех, кто следил за их работниками в загородном комплексе. Расследователи убеждены, что за ними следили работники СБУ, которые должны заниматься вопросами защиты нашей государственности, а не поиском компроматов на независимые медиа.

СБУ отрицала нацеленность на журналистов и утверждала, что расследует дело наркодилеров, связанных с работниками BIHUS Info.

Вчера, 6 февраля, Верховная Рада проголосовала за вызов на доклад главу Службы безопасности Украины Василия Малюка после того, как стало известно, что сотрудники спецслужбы следили за журналистами Bihus.info.