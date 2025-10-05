Глава МЗС Туреччини прогнозує переговорний прорив у війні росії проти України через кілька місяців

$41.280.00
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 31750 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 90940 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 85211 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 93140 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 116233 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 91284 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 44579 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 52890 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 35301 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
Популярнi новини
В одному зі штатів США ухвалили "Закон Ірини" після жорстокого вбивства українки 4 жовтня, 18:03 • 4752 перегляди
Сили оборони звільнили кілька населених пунктів у Дніпропетровській області - DeepStatePhoto4 жовтня, 18:20 • 4328 перегляди
росіяни втратили доступ до чистої питної води - Служба зовнішньої розвідки України22:58 • 3146 перегляди
Аеропорт Вільнюса закрили через невідомі літаючі об'єктиPhoto23:39 • 8512 перегляди
Олімпійська чемпіонка Оксана Баюл продає у США свій розкішний 100-річний особняк Photo00:13 • 4768 перегляди
Публікації
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 90926 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 59316 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 71316 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 116223 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 91279 перегляди
УНН Lite
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 35129 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 33570 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 85204 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 45124 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 47391 перегляди
Глава МЗС Туреччини прогнозує переговорний прорив у війні росії проти України через кілька місяців

Київ • УНН

 • 1902 перегляди

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що прорив у врегулюванні війни росії проти України може відбутися за кілька місяців, а контури потенційної угоди стають чіткішими після зустрічі путіна з Трампом. Він зазначив, що головна перешкода на шляху до миру – доля неокупованої частини Донецької області.

Глава МЗС Туреччини прогнозує переговорний прорив у війні росії проти України через кілька місяців

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що у врегулюванні війни росії проти України може відбутися прорив вже за кілька місяців. На його думку, попри поточну ескалацію на фронті, контури потенційної угоди стають чіткішими після зустрічі володимира путіна з Дональдом Трампом. Про це інформує УНН з посиланням на інтерв'ю політика телеканалу TRT Haber.  

Деталі

За словами Фідана, важливим поштовхом для переговорного процесу стала зустріч між лідерами росії та США на Алясці.

На цій зустрічі були порушені надзвичайно важливі питання. Російська сторона чітко і ясно виклала Трампу свої умови щодо перемир'я. Трамп потім обговорив це з президентом України та європейськими лідерами... Було обговорено, які питання можна просунути далі

- зазначив міністр.

Він додав, що Туреччина паралельно продовжує переговори з усіма сторонами – росією, Україною, США та ЄС.

Фідан розцінює поточне посилення бойових дій не як ознаку провалу дипломатії, а як класичну військову стратегію обох сторін перед можливими переговорами.

Обидві сторони дійсно підвищують градус напруги. Бойові дії посилилися... Це є сигналом для іншої сторони. Тобто "якщо доведеться воювати, я маю для цього рішучість, волю і можливості" – такий сигнал надсилається обома сторонами

– пояснив він.

На думку Фідана, і Україна з Європою, і росія максимально посилюють свої військові зусилля, щоб не створити враження слабкості та зміцнити свої позиції на переговорах.

Міністр вважає, що головна перешкода на шляху до миру – це доля тієї частини Донецької області, яку росія досі не окупувала.

Тепер вже відомо, у чому полягає проблема... Росіяни хочуть її відібрати. Українці кажуть: "Це місце дуже важливе для нашої територіальної цілісності. Ми не можемо віддати його без бою. Якщо віддамо цю територію, це відкриє шлях до втрати інших". Росіяни кажуть: "Ми продовжимо воювати, хай там що. Після того як захопимо цю територію, підемо далі. Тому, щоб не втратити інші території, віддайте нам цю"

- сказав Фідан.

Він підсумував, що, виходячи з його розмов з американськими та європейськими партнерами, саме в цьому питанні "через кілька місяців може відбутися прорив".

Фідан додав, що він "прокручує подумки деякі альтернативні варіанти, які могли б зблизити обидві сторони", але озвучити їх відмовився.

Крім того, глава МЗС Туреччини вирішив порівняти ситуацію в Україні та Секторі Гази, назвавши останню "більш нагальною проблемою" через "систематичне винищення та депортацію населення".

Туреччина ігнорує заклики США та продовжить купувати російський газ03.10.25, 00:04 • 3603 перегляди

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніПолітика
