Глава МЗС Туреччини прогнозує переговорний прорив у війні росії проти України через кілька місяців

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що у врегулюванні війни росії проти України може відбутися прорив вже за кілька місяців. На його думку, попри поточну ескалацію на фронті, контури потенційної угоди стають чіткішими після зустрічі володимира путіна з Дональдом Трампом. Про це інформує УНН з посиланням на інтерв'ю політика телеканалу TRT Haber.

Деталі

За словами Фідана, важливим поштовхом для переговорного процесу стала зустріч між лідерами росії та США на Алясці.

На цій зустрічі були порушені надзвичайно важливі питання. Російська сторона чітко і ясно виклала Трампу свої умови щодо перемир'я. Трамп потім обговорив це з президентом України та європейськими лідерами... Було обговорено, які питання можна просунути далі - зазначив міністр.

Він додав, що Туреччина паралельно продовжує переговори з усіма сторонами – росією, Україною, США та ЄС.

Фідан розцінює поточне посилення бойових дій не як ознаку провалу дипломатії, а як класичну військову стратегію обох сторін перед можливими переговорами.

Обидві сторони дійсно підвищують градус напруги. Бойові дії посилилися... Це є сигналом для іншої сторони. Тобто "якщо доведеться воювати, я маю для цього рішучість, волю і можливості" – такий сигнал надсилається обома сторонами – пояснив він.

На думку Фідана, і Україна з Європою, і росія максимально посилюють свої військові зусилля, щоб не створити враження слабкості та зміцнити свої позиції на переговорах.

Міністр вважає, що головна перешкода на шляху до миру – це доля тієї частини Донецької області, яку росія досі не окупувала.

Тепер вже відомо, у чому полягає проблема... Росіяни хочуть її відібрати. Українці кажуть: "Це місце дуже важливе для нашої територіальної цілісності. Ми не можемо віддати його без бою. Якщо віддамо цю територію, це відкриє шлях до втрати інших". Росіяни кажуть: "Ми продовжимо воювати, хай там що. Після того як захопимо цю територію, підемо далі. Тому, щоб не втратити інші території, віддайте нам цю" - сказав Фідан.

Він підсумував, що, виходячи з його розмов з американськими та європейськими партнерами, саме в цьому питанні "через кілька місяців може відбутися прорив".

Фідан додав, що він "прокручує подумки деякі альтернативні варіанти, які могли б зблизити обидві сторони", але озвучити їх відмовився.

Крім того, глава МЗС Туреччини вирішив порівняти ситуацію в Україні та Секторі Гази, назвавши останню "більш нагальною проблемою" через "систематичне винищення та депортацію населення".

