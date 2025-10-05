$41.280.00
4 октября, 08:29
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00
Как подготовить дом к холодам: чек-лист
3 октября, 16:00
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное время
3 октября, 14:35
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украины нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболиста
3 октября, 08:00
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
Глава МИД Турции прогнозирует переговорный прорыв в войне России против Украины через несколько месяцев

Киев • УНН

 • 1220 просмотра

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что прорыв в урегулировании войны России против Украины может произойти через несколько месяцев, а контуры потенциального соглашения становятся четче после встречи Путина с Трампом. Он отметил, что главное препятствие на пути к миру – судьба неоккупированной части Донецкой области.

Глава МИД Турции прогнозирует переговорный прорыв в войне России против Украины через несколько месяцев

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что в урегулировании войны России против Украины может произойти прорыв уже через несколько месяцев. По его мнению, несмотря на текущую эскалацию на фронте, контуры потенциального соглашения становятся более четкими после встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом. Об этом информирует УНН со ссылкой на интервью политика телеканалу TRT Haber.  

Детали

По словам Фидана, важным толчком для переговорного процесса стала встреча между лидерами России и США на Аляске.

На этой встрече были подняты чрезвычайно важные вопросы. Российская сторона четко и ясно изложила Трампу свои условия относительно перемирия. Трамп затем обсудил это с президентом Украины и европейскими лидерами... Было обсуждено, какие вопросы можно продвинуть дальше

- отметил министр.

Он добавил, что Турция параллельно продолжает переговоры со всеми сторонами – Россией, Украиной, США и ЕС.

Фидан расценивает текущее усиление боевых действий не как признак провала дипломатии, а как классическую военную стратегию обеих сторон перед возможными переговорами.

Обе стороны действительно повышают градус напряжения. Боевые действия усилились... Это является сигналом для другой стороны. То есть "если придется воевать, я имею для этого решимость, волю и возможности" – такой сигнал посылается обеими сторонами

– пояснил он.

По мнению Фидана, и Украина с Европой, и Россия максимально усиливают свои военные усилия, чтобы не создать впечатления слабости и укрепить свои позиции на переговорах.

Министр считает, что главное препятствие на пути к миру – это судьба той части Донецкой области, которую Россия до сих пор не оккупировала.

Теперь уже известно, в чем заключается проблема... Россияне хотят ее отобрать. Украинцы говорят: "Это место очень важно для нашей территориальной целостности. Мы не можем отдать его без боя. Если отдадим эту территорию, это откроет путь к потере других". Россияне говорят: "Мы продолжим воевать, что бы там ни было. После того как захватим эту территорию, пойдем дальше. Поэтому, чтобы не потерять другие территории, отдайте нам эту"

- сказал Фидан.

Он подытожил, что, исходя из его разговоров с американскими и европейскими партнерами, именно в этом вопросе "через несколько месяцев может произойти прорыв".

Фидан добавил, что он "прокручивает в уме некоторые альтернативные варианты, которые могли бы сблизить обе стороны", но озвучить их отказался.

Кроме того, глава МИД Турции решил сравнить ситуацию в Украине и Секторе Газа, назвав последнюю "более насущной проблемой" из-за "систематического истребления и депортации населения".

Вита Зеленецкая

