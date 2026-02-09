Гендиректорку з Прикарпаття звинувачують у мільйонних оборудках та незаконній втечі сина за кордон

Гендиректорку АТ "Сегежа Україна" з Прикарпаття звинувачують у незаконній передачі державного майна та продажу продукції за заниженою ціною, що завдало державі збитків на 46 млн грн. Також їй інкримінують організацію незаконного переправлення сина до Румунії за 18 тис. доларів.