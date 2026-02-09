Гендиректорку з Прикарпаття звинувачують у мільйонних оборудках та незаконній втечі сина за кордон
Київ • УНН
Гендиректорку АТ "Сегежа Україна" з Прикарпаття звинувачують у незаконній передачі державного майна та продажу продукції за заниженою ціною, що завдало державі збитків на 46 млн грн. Також їй інкримінують організацію незаконного переправлення сина до Румунії за 18 тис. доларів.
Генеральну директорку АТ "Сегежа Україна" з Прикарпаття звинувачують у масштабних оборудках з державним майном та організації незаконного виїзду свого сина за кордон. За даними слідства, її дії завдали державі збитків на майже 46 млн грн, а обвинуваченій загрожує до 12 років ув’язнення. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Прокурори Калуської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо генеральної директорки АТ "Сегежа Україна". За даними слідства, вона незаконно передала майно підприємства вартістю понад 184 млн грн у користування фірмі, яка належить її сину
25% акцій компанії належать державному АТ "Оріана", а решта - підсанкційному російському капіталу, використання якого заборонене рішенням РНБО. Попри це, керівниця без згоди акціонерів передала бізнесу сина весь майновий комплекс - від будівель до обладнання. Два роки приватна компанія могла використовувати державні виробничі потужності для отримання прибутку.
Також, за даними слідства, посадовиця продала підконтрольному підприємству партію продукції за заниженою ціною. Подальший перепродаж приніс йому націнку у 4,7 млн грн.
Загальні збитки державі становлять майже 46 млн грн.
Окремо прокурори інкримінують директорці організацію незаконного переправлення осіб через кордон. Слідство встановило, що за 18 тис. доларів вона організувала виїзд свого сина до Румунії поза законними процедурами.
Обвинуваченій загрожує до 12 років позбавлення волі.
