Гендиректорку з Прикарпаття звинувачують у мільйонних оборудках та незаконній втечі сина за кордон

08:22 • 13800 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 26230 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 31980 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 49331 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 48953 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 40502 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 39157 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 26612 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 18095 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 13467 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
Українські військові ліквідували 1250 окупантів протягом минулої добиPhoto9 лютого, 05:05 • 24937 перегляди
На Волині ворог знову вдарив по об'єкту енергетики: деталі9 лютого, 06:15 • 8836 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 26955 перегляди
Залізниця знову зазнала ворожих ударів, є затримки поїздів - Укрзалізниця09:47 • 17039 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів12:30 • 5102 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 92937 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 86378 перегляди
Дональд Трамп
Андрій Шевченко
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Ігор Гарбарук
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Сумська область
Херсонська область
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 27105 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 35633 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 48932 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 49722 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 57965 перегляди
Гендиректорку з Прикарпаття звинувачують у мільйонних оборудках та незаконній втечі сина за кордон

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Гендиректорку АТ "Сегежа Україна" з Прикарпаття звинувачують у незаконній передачі державного майна та продажу продукції за заниженою ціною, що завдало державі збитків на 46 млн грн. Також їй інкримінують організацію незаконного переправлення сина до Румунії за 18 тис. доларів.

Генеральну директорку АТ "Сегежа Україна" з Прикарпаття звинувачують у масштабних оборудках з державним майном та організації незаконного виїзду свого сина за кордон. За даними слідства, її дії завдали державі збитків на майже 46 млн грн, а обвинуваченій загрожує до 12 років ув’язнення. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Прокурори Калуської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо генеральної директорки АТ "Сегежа Україна". За даними слідства, вона незаконно передала майно підприємства вартістю понад 184 млн грн у користування фірмі, яка належить її сину

- йдеться у повідомленні.

25% акцій компанії належать державному АТ "Оріана", а решта - підсанкційному російському капіталу, використання якого заборонене рішенням РНБО. Попри це, керівниця без згоди акціонерів передала бізнесу сина весь майновий комплекс - від будівель до обладнання. Два роки приватна компанія могла використовувати державні виробничі потужності для отримання прибутку.

Також, за даними слідства, посадовиця продала підконтрольному підприємству партію продукції за заниженою ціною. Подальший перепродаж приніс йому націнку у 4,7 млн грн.

Загальні збитки державі становлять майже 46 млн грн.

Окремо прокурори інкримінують директорці організацію незаконного переправлення осіб через кордон. Слідство встановило, що за 18 тис. доларів вона організувала виїзд свого сина до Румунії поза законними процедурами.

Обвинуваченій загрожує до 12 років позбавлення волі.

"Нечесні закупівлі" для Сил оборони: встановлено 3,2 млрд грн збитків, підозри отримали 39 осіб09.02.26, 12:05 • 2188 переглядiв

Ольга Розгон

