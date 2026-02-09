"Нечесні закупівлі" для Сил оборони: встановлено 3,2 млрд грн збитків, підозри отримали 39 осіб

У межах програми "Нечесні закупівлі" протягом 2026 року за процесуального керівництва спеціалізованих прокуратур у сфері оборони у 19 кримінальних провадженнях повідомлено про підозру 39 особам. Загальна сума збитків - 3,2 млрд грн. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

На Одещині та Миколаївщині правоохоронці викрили нові схеми закупівлі паливної деревини за завищеними цінами. Колишнім посадовцям КЕВ інкримінують збитки державі більш ніж на 4,4 млн грн - йдеться у повідомленні.

Одещина: дрова за ціною удвічі вищою за ринкову

Колишній начальник проектно-кошторисної групи КЕЧ Білгород-Дністровського району підозрюється у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 ККУ).

За даними слідства, він не провів аналіз ринку та самовільно визначив ціну на деревину, завищивши її майже вдвічі.

У 2023–2024 роках укладено два договори на постачання понад 2 тис. кубометрів дров. У результаті державі завдано збитків більш ніж на 2 млн грн.

Миколаївщина: схема розтрати через підконтрольне підприємство

Колишнім начальнику та уповноваженій особі із закупівель КЕВ Миколаєва повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ.

За слідством, вони організували схему: замість закупівлі деревини у "Лісах України" за ринковими цінами уклали договір із підконтрольним підприємством, яке фактично не працювало.

Дрова насправді закупили у сторонніх осіб дешевше, а різницю у 2,4 млн грн привласнили.

