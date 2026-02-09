"Нечесні закупівлі" для Сил оборони: встановлено 3,2 млрд грн збитків, підозри отримали 39 осіб

$43.050.09
50.760.13
ukenru
08:22 • 5344 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
07:43 • 10692 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 17578 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 34749 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 37088 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 35061 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 34585 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 25888 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 17595 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 13191 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
1м/с
76%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Катастрофа для кремля: В'єтнам відмовляється від російської зброї на користь озброєння НАТОPhoto9 лютого, 00:20 • 13989 перегляди
Амбітні плани Saab: Швеція готує портфель на 300 винищувачів Gripen для України та світуPhoto9 лютого, 01:38 • 5862 перегляди
Поразка соціалістів в іспанському Арагоні: уряд Санчеса втрачає підтримку в регіонах9 лютого, 02:28 • 4502 перегляди
Українські військові ліквідували 1250 окупантів протягом минулої добиPhoto05:05 • 12316 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo06:52 • 9238 перегляди
Публікації
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 42041 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 63641 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 81117 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 74891 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 74475 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Костін
Педро Санчес
Михайло Федоров
Кая Каллас
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Село
Іспанія
Китай
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo06:52 • 9428 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 30808 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 44522 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 45674 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 54053 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Опалення
Іскандер (ОТРК)

"Нечесні закупівлі" для Сил оборони: встановлено 3,2 млрд грн збитків, підозри отримали 39 осіб

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Протягом 2026 року у 19 кримінальних провадженнях програми "Нечесні закупівлі" повідомлено про підозру 39 особам. Загальна сума збитків становить 3,2 млрд грн.

"Нечесні закупівлі" для Сил оборони: встановлено 3,2 млрд грн збитків, підозри отримали 39 осіб

У межах програми "Нечесні закупівлі" протягом 2026 року за процесуального керівництва спеціалізованих прокуратур у сфері оборони у 19 кримінальних провадженнях повідомлено про підозру 39 особам. Загальна сума збитків - 3,2 млрд грн. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

На Одещині та Миколаївщині правоохоронці викрили нові схеми закупівлі паливної деревини за завищеними цінами. Колишнім посадовцям КЕВ інкримінують збитки державі більш ніж на 4,4 млн грн

- йдеться у повідомленні.

Одещина: дрова за ціною удвічі вищою за ринкову

Колишній начальник проектно-кошторисної групи КЕЧ Білгород-Дністровського району підозрюється у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 ККУ).

За даними слідства, він не провів аналіз ринку та самовільно визначив ціну на деревину, завищивши її майже вдвічі.

У 2023–2024 роках укладено два договори на постачання понад 2 тис. кубометрів дров. У результаті державі завдано збитків більш ніж на 2 млн грн.

Миколаївщина: схема розтрати через підконтрольне підприємство

Колишнім начальнику та уповноваженій особі із закупівель КЕВ Миколаєва повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ.

За слідством, вони організували схему: замість закупівлі деревини у "Лісах України" за ринковими цінами уклали договір із підконтрольним підприємством, яке фактично не працювало.

Дрова насправді закупили у сторонніх осіб дешевше, а різницю у 2,4 млн грн привласнили.

Закупівля дронів із "накруткою" у 2,6 млн грн: на Полтавщині викрито розкрадання бюджетних коштів27.01.26, 16:43 • 8627 переглядiв

Ольга Розгон

ЕкономікаКримінал та НП
Державний бюджет
Опалення
Воєнний стан
Війна в Україні
Миколаївська область
Одеська область
Генеральний прокурор (Україна)
Збройні сили України
Україна