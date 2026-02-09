"Нечестные закупки" для Сил обороны: установлено 3,2 млрд грн убытков, подозрения получили 39 человек

В рамках программы "Недобросовестные закупки" в течение 2026 года под процессуальным руководством специализированных прокуратур в сфере обороны в 19 уголовных производствах сообщено о подозрении 39 лицам. Общая сумма ущерба - 3,2 млрд грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

В Одесской и Николаевской областях правоохранители разоблачили новые схемы закупки топливной древесины по завышенным ценам. Бывшим должностным лицам КЭВ инкриминируют ущерб государству более чем на 4,4 млн грн - говорится в сообщении.

Одесская область: дрова по цене вдвое выше рыночной

Бывший начальник проектно-сметной группы КЭЧ Белгород-Днестровского района подозревается в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УКУ).

По данным следствия, он не провел анализ рынка и самовольно определил цену на древесину, завысив ее почти вдвое.

В 2023–2024 годах заключено два договора на поставку более 2 тыс. кубометров дров. В результате государству нанесен ущерб более чем на 2 млн грн.

Николаевская область: схема растраты через подконтрольное предприятие

Бывшим начальнику и уполномоченному лицу по закупкам КЭВ Николаева сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УКУ.

По следствию, они организовали схему: вместо закупки древесины у "Лесов Украины" по рыночным ценам заключили договор с подконтрольным предприятием, которое фактически не работало.

Дрова на самом деле закупили у сторонних лиц дешевле, а разницу в 2,4 млн грн присвоили.

Закупка дронов с "накруткой" в 2,6 млн грн: на Полтавщине разоблащено хищение бюджетных средств