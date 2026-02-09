"Нечестные закупки" для Сил обороны: установлено 3,2 млрд грн убытков, подозрения получили 39 человек

$43.050.09
50.760.13
ukenru
08:22 • 7518 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
07:43 • 13588 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 20315 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 37520 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 39357 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 36123 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 35448 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 26007 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 17673 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 13226 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
1м/с
76%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Амбициозные планы Saab: Швеция готовит портфель на 300 истребителей Gripen для Украины и мираPhoto9 февраля, 01:38 • 9922 просмотра
Поражение социалистов в испанском Арагоне: правительство Санчеса теряет поддержку в регионах9 февраля, 02:28 • 6388 просмотра
Пророссийский сепаратист Синиша Каран победил на повторных выборах в Республике Сербской9 февраля, 03:25 • 5430 просмотра
Украинские военные ликвидировали 1250 оккупантов за прошедшие суткиPhoto05:05 • 14484 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo06:52 • 12482 просмотра
публикации
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 44437 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 66036 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 83411 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 77083 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 76531 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Костин
Педро Санчес
Михаил Федоров
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Харьковская область
Село
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo06:52 • 12975 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 31655 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 45270 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 46361 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 54722 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Отопление
9К720 Искандер

"Нечестные закупки" для Сил обороны: установлено 3,2 млрд грн убытков, подозрения получили 39 человек

Киев • УНН

 • 1014 просмотра

В течение 2026 года в 19 уголовных производствах программы "Нечестные закупки" сообщено о подозрении 39 лицам. Общая сумма убытков составляет 3,2 млрд грн.

"Нечестные закупки" для Сил обороны: установлено 3,2 млрд грн убытков, подозрения получили 39 человек

В рамках программы "Недобросовестные закупки" в течение 2026 года под процессуальным руководством специализированных прокуратур в сфере обороны в 19 уголовных производствах сообщено о подозрении 39 лицам. Общая сумма ущерба - 3,2 млрд грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

В Одесской и Николаевской областях правоохранители разоблачили новые схемы закупки топливной древесины по завышенным ценам. Бывшим должностным лицам КЭВ инкриминируют ущерб государству более чем на 4,4 млн грн

- говорится в сообщении.

Одесская область: дрова по цене вдвое выше рыночной

Бывший начальник проектно-сметной группы КЭЧ Белгород-Днестровского района подозревается в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УКУ).

По данным следствия, он не провел анализ рынка и самовольно определил цену на древесину, завысив ее почти вдвое.

В 2023–2024 годах заключено два договора на поставку более 2 тыс. кубометров дров. В результате государству нанесен ущерб более чем на 2 млн грн.

Николаевская область: схема растраты через подконтрольное предприятие

Бывшим начальнику и уполномоченному лицу по закупкам КЭВ Николаева сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УКУ.

По следствию, они организовали схему: вместо закупки древесины у "Лесов Украины" по рыночным ценам заключили договор с подконтрольным предприятием, которое фактически не работало.

Дрова на самом деле закупили у сторонних лиц дешевле, а разницу в 2,4 млн грн присвоили.

Закупка дронов с "накруткой" в 2,6 млн грн: на Полтавщине разоблащено хищение бюджетных средств27.01.26, 16:43 • 8635 просмотров

Ольга Розгон

ЭкономикаКриминал и ЧП
Государственный бюджет
Отопление
Военное положение
Война в Украине
Николаевская область
Одесская область
Генеральный прокурор Украины
Вооруженные силы Украины
Украина