Закупка дронов с "накруткой" в 2,6 млн грн: на Полтавщине разоблащено хищение бюджетных средств
На Полтавщине разоблачена схема хищения 2,6 млн грн бюджетных средств при закупке квадрокоптеров для нужд обороны. Подозрение сообщено трем должностным лицам городского совета и директору общества.
В Полтавской области разоблачено хищение 2,6 млн грн бюджетных средств на закупке дронов. Трем должностным лицам департамента городского совета и директору общества сообщили о подозрении и избрали меры пресечения, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона сообщили о подозрении трем должностным лицам департамента городского совета и директору общества
Детали
По данным следствия, в 2023 году они организовали схему завладения средствами местного бюджета при закупке квадрокоптеров для нужд обороны.
Должностные лица провели формальный "мониторинг" рынка, подложили к тендеру нереальные ценовые предложения и технические характеристики, а условия закупки прописали под заранее определенное общество. В результате был заключен договор на поставку 90 квадрокоптеров на 14,5 млн грн.
В дальнейшем в документы были внесены ложные сведения о полной и своевременной поставке, что стало основанием для перечисления средств в полном объеме. Фактическая же стоимость техники была значительно ниже. Убытки бюджета - 2,6 млн грн, отметили в Офисе Генпрокурора.
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 УК Украины). Всем избраны меры пресечения.
