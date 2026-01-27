$43.130.01
Закупка дронов с "накруткой" в 2,6 млн грн: на Полтавщине разоблащено хищение бюджетных средств

Киев

 236 просмотра

На Полтавщине разоблачена схема хищения 2,6 млн грн бюджетных средств при закупке квадрокоптеров для нужд обороны. Подозрение сообщено трем должностным лицам городского совета и директору общества.

Закупка дронов с "накруткой" в 2,6 млн грн: на Полтавщине разоблащено хищение бюджетных средств

В Полтавской области разоблачено хищение 2,6 млн грн бюджетных средств на закупке дронов. Трем должностным лицам департамента городского совета и директору общества сообщили о подозрении и избрали меры пресечения, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона сообщили о подозрении трем должностным лицам департамента городского совета и директору общества 

- говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, в 2023 году они организовали схему завладения средствами местного бюджета при закупке квадрокоптеров для нужд обороны.

Должностные лица провели формальный "мониторинг" рынка, подложили к тендеру нереальные ценовые предложения и технические характеристики, а условия закупки прописали под заранее определенное общество. В результате был заключен договор на поставку 90 квадрокоптеров на 14,5 млн грн.

В дальнейшем в документы были внесены ложные сведения о полной и своевременной поставке, что стало основанием для перечисления средств в полном объеме. Фактическая же стоимость техники была значительно ниже. Убытки бюджета - 2,6 млн грн, отметили в Офисе Генпрокурора.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 УК Украины). Всем избраны меры пресечения.

Антонина Туманова

