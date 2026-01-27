Закупка дронов с "накруткой" в 2,6 млн грн: на Полтавщине разоблащено хищение бюджетных средств

В Полтавской области разоблачено хищение 2,6 млн грн бюджетных средств на закупке дронов. Трем должностным лицам департамента городского совета и директору общества сообщили о подозрении и избрали меры пресечения, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона сообщили о подозрении трем должностным лицам департамента городского совета и директору общества - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, в 2023 году они организовали схему завладения средствами местного бюджета при закупке квадрокоптеров для нужд обороны.

Должностные лица провели формальный "мониторинг" рынка, подложили к тендеру нереальные ценовые предложения и технические характеристики, а условия закупки прописали под заранее определенное общество. В результате был заключен договор на поставку 90 квадрокоптеров на 14,5 млн грн.

В дальнейшем в документы были внесены ложные сведения о полной и своевременной поставке, что стало основанием для перечисления средств в полном объеме. Фактическая же стоимость техники была значительно ниже. Убытки бюджета - 2,6 млн грн, отметили в Офисе Генпрокурора.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 УК Украины). Всем избраны меры пресечения.

