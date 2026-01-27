Закупівля дронів із "накруткою" у 2,6 млн грн: на Полтавщині викрито розкрадання бюджетних коштів

$43.130.01
14:04 • 2270 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
13:14 • 13011 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
12:39 • 11302 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
12:15 • 10211 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
11:34 • 18498 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
10:00 • 23217 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
27 січня, 08:29 • 16293 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
27 січня, 07:30 • 18538 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 33245 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 82663 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Ексклюзиви
Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго27 січня, 06:18
Атака рф на Броди 27 січня: у місті відчувається дим, навчання в школах скасовано27 січня, 07:41
"Радимо звернутися до путіна, який почав цю війну": МЗС відповіло віцепрем'єру Італії Сальвіні на заяви про Зеленського та мирну угоду27 січня, 08:03
Міноборони рф заявило про захоплення Куп'янська-Вузлового та Новояковлівки: карти DeepState спростовують брехню росіянPhoto09:41
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути11:34
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз'яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик11:53
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров'ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48
Закупівля дронів із "накруткою" у 2,6 млн грн: на Полтавщині викрито розкрадання бюджетних коштів

Київ • УНН

 • 150 перегляди

На Полтавщині викрито схему розкрадання 2,6 млн грн бюджетних коштів під час закупівлі квадрокоптерів для потреб оборони. Підозру повідомлено трьом посадовцям міської ради та директору товариства.

Закупівля дронів із "накруткою" у 2,6 млн грн: на Полтавщині викрито розкрадання бюджетних коштів

На Полтавщині викрито розкрадання 2,6 млн грн бюджетних коштів на закупівлі дронів. Трьом посадовцям департаменту міської ради та директору товариства повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомили про підозру трьом посадовцям департаменту міської ради та директору товариства 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, у 2023 році вони організували схему заволодіння коштами місцевого бюджету під час закупівлі квадрокоптерів для потреб оборони.

Посадовці провели формальний "моніторинг" ринку, підклали до тендеру нереальні цінові пропозиції та технічні характеристики, а умови закупівлі прописали під заздалегідь визначене товариство. У результаті було укладено договір на постачання 90 квадрокоптерів на 14,5 млн грн.

Надалі до документів внесли неправдиві відомості про повну та своєчасну поставку, що стало підставою для перерахування коштів у повному обсязі. Фактична ж вартість техніки була значно нижчою. Збитки бюджету - 2,6 млн грн, зазначили в Офісі Генпрокурора.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України). Усім обрано запобіжні заходи.

Майже 60 млн грн за неякісні засоби захисту для ЗСУ: викрито схему під час оборонних закупівель16.01.26, 16:14 • 3031 перегляд

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Техніка
Державний бюджет
Війна в Україні
Полтавська область
Генеральний прокурор (Україна)