Закупівля дронів із "накруткою" у 2,6 млн грн: на Полтавщині викрито розкрадання бюджетних коштів

На Полтавщині викрито розкрадання 2,6 млн грн бюджетних коштів на закупівлі дронів. Трьом посадовцям департаменту міської ради та директору товариства повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомили про підозру трьом посадовцям департаменту міської ради та директору товариства - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, у 2023 році вони організували схему заволодіння коштами місцевого бюджету під час закупівлі квадрокоптерів для потреб оборони.

Посадовці провели формальний "моніторинг" ринку, підклали до тендеру нереальні цінові пропозиції та технічні характеристики, а умови закупівлі прописали під заздалегідь визначене товариство. У результаті було укладено договір на постачання 90 квадрокоптерів на 14,5 млн грн.

Надалі до документів внесли неправдиві відомості про повну та своєчасну поставку, що стало підставою для перерахування коштів у повному обсязі. Фактична ж вартість техніки була значно нижчою. Збитки бюджету - 2,6 млн грн, зазначили в Офісі Генпрокурора.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України). Усім обрано запобіжні заходи.

