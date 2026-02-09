Гендиректора с Прикарпатья обвиняют в миллионных сделках и незаконном бегстве сына за границу
Киев • УНН
Гендиректора АО "Сегежа Украина" с Прикарпатья обвиняют в незаконной передаче государственного имущества и продаже продукции по заниженной цене, что нанесло государству ущерб на 46 млн грн. Также ей инкриминируют организацию незаконной переправки сына в Румынию за 18 тыс. долларов.
Генеральный директор АО "Сегежа Украина" из Прикарпатья обвиняется в масштабных сделках с государственным имуществом и организации незаконного выезда своего сына за границу. По данным следствия, ее действия нанесли государству ущерб на почти 46 млн грн, а обвиняемой грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Прокуроры Калушской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении генерального директора АО "Сегежа Украина". По данным следствия, она незаконно передала имущество предприятия стоимостью более 184 млн грн в пользование фирме, принадлежащей ее сыну
25% акций компании принадлежат государственному АО "Ориана", а остальные - подсанкционному российскому капиталу, использование которого запрещено решением СНБО. Несмотря на это, руководитель без согласия акционеров передала бизнесу сына весь имущественный комплекс - от зданий до оборудования. Два года частная компания могла использовать государственные производственные мощности для получения прибыли.
Также, по данным следствия, должностное лицо продало подконтрольному предприятию партию продукции по заниженной цене. Дальнейшая перепродажа принесла ему наценку в 4,7 млн грн.
Общий ущерб государству составляет почти 46 млн грн.
Отдельно прокуроры инкриминируют директору организацию незаконной переправки лиц через границу. Следствие установило, что за 18 тыс. долларов она организовала выезд своего сына в Румынию вне законных процедур.
Обвиняемой грозит до 12 лет лишения свободы.
