Гендиректора с Прикарпатья обвиняют в миллионных сделках и незаконном бегстве сына за границу

Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 26050 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 31819 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 49175 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 48827 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
8 февраля, 13:58 • 40443 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 39112 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
8 февраля, 10:00 • 26604 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 18088 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 13463 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
Украинские военные ликвидировали 1250 оккупантов за прошедшие суткиPhoto9 февраля, 05:05 • 24815 просмотра
На Волыни враг снова ударил по объекту энергетики: детали9 февраля, 06:15 • 8592 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 26782 просмотра
Атака рф на Волынь: мэр Нововолынска сообщил об ударе врага по подстанции, более 80 тыс. потребителей без света9 февраля, 06:57 • 4886 просмотра
Железная дорога снова подверглась вражеским ударам, есть задержки поездов - Укрзализныця09:47 • 16925 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов12:30 • 5076 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 54452 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 75906 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 14:41 • 92822 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 86270 просмотра
Дональд Трамп
Андрей Шевченко
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Игорь Гарбарук
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Сумская область
Херсонская область
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 26939 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 35593 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 48890 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 49681 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 57926 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Facebook

Гендиректора с Прикарпатья обвиняют в миллионных сделках и незаконном бегстве сына за границу

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Гендиректора АО "Сегежа Украина" с Прикарпатья обвиняют в незаконной передаче государственного имущества и продаже продукции по заниженной цене, что нанесло государству ущерб на 46 млн грн. Также ей инкриминируют организацию незаконной переправки сына в Румынию за 18 тыс. долларов.

Гендиректора с Прикарпатья обвиняют в миллионных сделках и незаконном бегстве сына за границу

Генеральный директор АО "Сегежа Украина" из Прикарпатья обвиняется в масштабных сделках с государственным имуществом и организации незаконного выезда своего сына за границу. По данным следствия, ее действия нанесли государству ущерб на почти 46 млн грн, а обвиняемой грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Прокуроры Калушской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении генерального директора АО "Сегежа Украина". По данным следствия, она незаконно передала имущество предприятия стоимостью более 184 млн грн в пользование фирме, принадлежащей ее сыну

- говорится в сообщении.

25% акций компании принадлежат государственному АО "Ориана", а остальные - подсанкционному российскому капиталу, использование которого запрещено решением СНБО. Несмотря на это, руководитель без согласия акционеров передала бизнесу сына весь имущественный комплекс - от зданий до оборудования. Два года частная компания могла использовать государственные производственные мощности для получения прибыли.

Также, по данным следствия, должностное лицо продало подконтрольному предприятию партию продукции по заниженной цене. Дальнейшая перепродажа принесла ему наценку в 4,7 млн грн.

Общий ущерб государству составляет почти 46 млн грн.

Отдельно прокуроры инкриминируют директору организацию незаконной переправки лиц через границу. Следствие установило, что за 18 тыс. долларов она организовала выезд своего сына в Румынию вне законных процедур.

Обвиняемой грозит до 12 лет лишения свободы.

"Нечестные закупки" для Сил обороны: установлено 3,2 млрд грн убытков, подозрения получили 39 человек09.02.26, 12:05 • 2182 просмотра

Ольга Розгон

