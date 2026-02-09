Гендиректора с Прикарпатья обвиняют в миллионных сделках и незаконном бегстве сына за границу

Гендиректора АО "Сегежа Украина" с Прикарпатья обвиняют в незаконной передаче государственного имущества и продаже продукции по заниженной цене, что нанесло государству ущерб на 46 млн грн. Также ей инкриминируют организацию незаконной переправки сына в Румынию за 18 тыс. долларов.