Газпром зупинив прийом газу з Казахстану після атаки безпілотника на оренбурзький завод
Київ • УНН
Оренбурзький газопереробний завод Газпрому припинив прийом газу з Казахстану після нічної атаки безпілотника 19 жовтня 2025 року, що спричинило пожежу. Міненерго Казахстану підтвердило аварійну ситуацію та зупинку прийому сировинного газу з Карачаганакського родовища.
Телеграм-канал ASRTA повідомив, що оренбурзький газопереробний завод Газпрому припинив прийом газу з Казахстану після нічної атаки безпілотника. Інцидент стався в ніч на 19 жовтня 2025 року, спричинивши пожежу на одному з виробничих цехів підприємства. Про це з посиланням на дані Телеграм-каналу та Міненерго Казахстану пише УНН.
Деталі
За даними Міністерства енергетики Казахстану, компанія Газпром підтвердила факт "аварійної ситуації" на заводі. У зв’язку з цим тимчасово зупинено прийом сировинного газу з Карачаганакського родовища – одного з ключових джерел постачання для російського підприємства.
Інформація про характер пошкоджень і терміни відновлення роботи заводу російською стороною поки не надана
У відомстві також наголосили, що внутрішнє газопостачання Казахстану не постраждало.
Губернатор оренбурзької області євген солнцев підтвердив, що внаслідок атаки загорівся один із цехів газового заводу. За словами місцевих очевидців, пожежу вдалося ліквідувати до ранку, проте масштаби пошкоджень поки оцінюються.
Нагадаємо
У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження важливих об’єкті держави-агресора у ніч на 19 жовтня.
Генеральний штаб Збройних сил України зафіксував минулої доби 223 бойових зіткнення: окупанти завдали 1 ракетний та 84 авіаційні удари, застосували 6343 дрони-камікадзе та здійснили 5114 обстрілів.
Також Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що росіяни вночі 19 жовтня атакували Україну 62 ударними БПЛА, з яких близько 40 були "шахеди". Сили оборони збили/подавили ворожі дрони на півночі та сході країни, але 19 БПЛА влучили в 7 локаціях.