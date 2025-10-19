$41.640.00
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
08:44 • 13514 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 31205 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 45820 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
18 октября, 10:58 • 43436 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
18 октября, 08:50 • 44833 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 52365 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 71633 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 48298 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 49934 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto08:35 • 14553 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
17 октября, 07:15 • 104098 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 126147 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
16 октября, 07:53 • 149815 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 114115 просмотра
Газпром остановил прием газа из Казахстана после атаки беспилотника на оренбургский завод

Киев • УНН

 • 678 просмотра

Оренбургский газоперерабатывающий завод Газпрома прекратил прием газа из Казахстана после ночной атаки беспилотника 19 октября 2025 года, что привело к пожару. Минэнерго Казахстана подтвердило аварийную ситуацию и остановку приема сырьевого газа с Карачаганакского месторождения.

Газпром остановил прием газа из Казахстана после атаки беспилотника на оренбургский завод

Телеграм-канал ASRTA сообщил, что оренбургский газоперерабатывающий завод Газпрома прекратил прием газа из Казахстана после ночной атаки беспилотника. Инцидент произошел в ночь на 19 октября 2025 года, вызвав пожар на одном из производственных цехов предприятия. Об этом со ссылкой на данные Телеграм-канала и Минэнерго Казахстана пишет УНН.

Детали

По данным Министерства энергетики Казахстана, компания Газпром подтвердила факт "аварийной ситуации" на заводе. В связи с этим временно остановлен прием сырьевого газа с Карачаганакского месторождения – одного из ключевых источников поставок для российского предприятия.

Информация о характере повреждений и сроках возобновления работы завода российской стороной пока не предоставлена 

– заявили в Министерстве энергетики Казахстана.

В ведомстве также подчеркнули, что внутреннее газоснабжение Казахстана не пострадало.

Губернатор оренбургской области Евгений Солнцев подтвердил, что в результате атаки загорелся один из цехов газового завода. По словам местных очевидцев, пожар удалось ликвидировать к утру, однако масштабы повреждений пока оцениваются.

Напомним

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение важных объектов государства-агрессора в ночь на 19 октября. 

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины зафиксировал за прошедшие сутки 223 боевых столкновения: оккупанты нанесли 1 ракетный и 84 авиационных удара, применили 6343 дрона-камикадзе и совершили 5114 обстрелов.

Также Воздушные силы ВСУ сообщали, что россияне ночью 19 октября атаковали Украину 62 ударными БПЛА, из которых около 40 были "шахеды". Силы обороны сбили/подавили вражеские дроны на севере и востоке страны, но 19 БПЛА попали в 7 локациях.

Степан Гафтко

