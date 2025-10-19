Газпром остановил прием газа из Казахстана после атаки беспилотника на оренбургский завод
Киев • УНН
Оренбургский газоперерабатывающий завод Газпрома прекратил прием газа из Казахстана после ночной атаки беспилотника 19 октября 2025 года, что привело к пожару. Минэнерго Казахстана подтвердило аварийную ситуацию и остановку приема сырьевого газа с Карачаганакского месторождения.
Телеграм-канал ASRTA сообщил, что оренбургский газоперерабатывающий завод Газпрома прекратил прием газа из Казахстана после ночной атаки беспилотника. Инцидент произошел в ночь на 19 октября 2025 года, вызвав пожар на одном из производственных цехов предприятия. Об этом со ссылкой на данные Телеграм-канала и Минэнерго Казахстана пишет УНН.
Детали
По данным Министерства энергетики Казахстана, компания Газпром подтвердила факт "аварийной ситуации" на заводе. В связи с этим временно остановлен прием сырьевого газа с Карачаганакского месторождения – одного из ключевых источников поставок для российского предприятия.
Информация о характере повреждений и сроках возобновления работы завода российской стороной пока не предоставлена
В ведомстве также подчеркнули, что внутреннее газоснабжение Казахстана не пострадало.
Губернатор оренбургской области Евгений Солнцев подтвердил, что в результате атаки загорелся один из цехов газового завода. По словам местных очевидцев, пожар удалось ликвидировать к утру, однако масштабы повреждений пока оцениваются.
Напомним
В Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение важных объектов государства-агрессора в ночь на 19 октября.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины зафиксировал за прошедшие сутки 223 боевых столкновения: оккупанты нанесли 1 ракетный и 84 авиационных удара, применили 6343 дрона-камикадзе и совершили 5114 обстрелов.
Также Воздушные силы ВСУ сообщали, что россияне ночью 19 октября атаковали Украину 62 ударными БПЛА, из которых около 40 были "шахеды". Силы обороны сбили/подавили вражеские дроны на севере и востоке страны, но 19 БПЛА попали в 7 локациях.