Газ у Європі дешевшає на тлі очікування сигналів про поставки та прогресу щодо миру в Україні

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Ціни на газ в Європі впали до 33,13 євро за мегават-годину після зростання минулого тижня. На зниження вплинули переговори про мир в Україні та поповнення запасів палива.

Газ у Європі дешевшає на тлі очікування сигналів про поставки та прогресу щодо миру в Україні

Європейські ціни на природний газ дещо знизилися після зростання на 8% минулого тижня, на тлі того, як трейдери очікують нових сигналів щодо короткострокових перспектив поставок, а також прогресу у припиненні війни в Україні. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Нідерландські ф'ючерси на найближчий місяць постачання на європейський газ впали на 1,3% до 33,13 євро за мегават-годину до 9:21 ранку в Амстердамі

- ідеться в матеріалі Вloomberg.

Деталі

Вартість ф’ючерсів знизилася на 1,3%, залишаючись у вузькому діапазоні, який утримується кілька днів поспіль.

На падіння цін вплинуло одразу кілька факторів. Переговори президента США Дональда Трампа з європейськими та російськими лідерами спершу викликали оптимізм на ринку, адже йшлося про можливість мирної угоди в Україні. Це навіть опустило газові контракти до мінімуму 2025 року. Ціни відновилися, оскільки відчутного прогресу немає, пише видання.

СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузі24.08.25, 13:46 • 44699 переглядiв

Для Європи головним викликом лишається підготовка до опалювального сезону. Запаси палива поповнюються, однак ризики залишаються. Постачання з Норвегії частково обмежене через технічне обслуговування об’єктів, хоча на родовищі Тролль скорочення виявилися меншими, ніж очікувалося. Російський газ, навіть у разі завершення війни, навряд чи знову стане ключовим ресурсом для континенту, хоч Європа і продовжує його отримувати, але набагато менше, пише видання. Водночас, як вказано, додаткові глобальні поставки можуть допомогти послабити конкуренцію за вантажі з іншими покупцями, включаючи країни Азії.

Нагадаємо

Раніше Вloomberg повідомляв, що європейські ціни на природний газ зростають, оскільки оптимізм щодо припинення війни росії проти України зменшується. Це відбувається на тлі складності досягнення мирної угоди та підготовки до майбутнього опалювального сезону.

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Євро
Служба безпеки України
Сили спеціальних операцій Збройних сил України
Bloomberg
Дональд Трамп
Амстердам
Норвегія
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна
Безпілотний літальний апарат
Київ