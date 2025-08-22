$41.220.16
Ексклюзив
11:01 • 306 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
09:34 • 3138 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
08:26 • 6558 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
07:36 • 5714 перегляди
Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс Президента
05:52 • 11225 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26 • 20859 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNN
21 серпня, 14:24 • 40854 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 37274 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 47375 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 24692 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильно
11:01 • 318 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 12:13 • 47382 перегляди
Ціни на європейський газ зростатимуть на тлі спаду оптимізму щодо миру в Україні - Bloomberg

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Європейські ціни на природний газ зростають, оскільки оптимізм щодо припинення війни росії проти України зменшується. Це відбувається на тлі складності досягнення мирної угоди та підготовки до майбутнього опалювального сезону.

Ціни на європейський газ зростатимуть на тлі спаду оптимізму щодо миру в Україні - Bloomberg

Європейські ціни на природний газ прямують до першого тижневого зростання за три тижні, оскільки початковий оптимізм щодо зусиль президента Сполучених Штатів Дональда Трампа припинити війну росії проти України зменшується. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ф'ючерси на бенчмарки дещо зросли в п'ятницю, і цього тижня очікувалося зростання приблизно на 8%. Хоча ціни впали до річного мінімуму в очікуванні потенційної мирної угоди, вимоги росії мати право голосу щодо гарантій безпеки України та претензій на територію підкреслили складність досягнення угоди.

Для багатьох трейдерів перспектива миру все ще залишається далекою, як і можливість повернення додаткових потоків російської енергії на ринок. Це означає, що Європі доведеться продовжувати конкурувати за постачання газу з іншими покупцями, готуючись до майбутнього опалювального сезону.

Очевидно, що нам ще дуже далеко від угоди, яка могла б бути прийнятною для всіх сторін

- заявили аналітики Energy Aspects Ltd. на чолі з Ерізою Паско в записці на початку цього тижня.

Наразі європейський газовий ринок готується до майбутніх ремонтних робіт у Норвегії, ключовому постачальнику газу, що обмежить доступні постачання. Вищі ціни можуть знадобитися для залучення вантажів зрідженого природного газу та запобігання їхньому відправленню до Азії.

Вранці, 22 вересня в Амстердамі ціна на голландські ф'ючерси на найближчий місяць, що є європейським газовим еталоном, зросла на 1,1% до 33,55 євро за мегават-годину.

Доповнення

ОПЕК підвищила прогноз світового попиту на нафту у 2026 році на 100 тис. барелів на добу, до 1,38 млн барелів на добу. Водночас прогноз зростання пропозиції від країн поза ОПЕК+ знизився, особливо через очікуване скорочення видобутку сланцевої нафти в США.

Павло Зінченко

