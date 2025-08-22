Ціни на європейський газ зростатимуть на тлі спаду оптимізму щодо миру в Україні - Bloomberg
Київ • УНН
Європейські ціни на природний газ зростають, оскільки оптимізм щодо припинення війни росії проти України зменшується. Це відбувається на тлі складності досягнення мирної угоди та підготовки до майбутнього опалювального сезону.
Європейські ціни на природний газ прямують до першого тижневого зростання за три тижні, оскільки початковий оптимізм щодо зусиль президента Сполучених Штатів Дональда Трампа припинити війну росії проти України зменшується. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Ф'ючерси на бенчмарки дещо зросли в п'ятницю, і цього тижня очікувалося зростання приблизно на 8%. Хоча ціни впали до річного мінімуму в очікуванні потенційної мирної угоди, вимоги росії мати право голосу щодо гарантій безпеки України та претензій на територію підкреслили складність досягнення угоди.
Для багатьох трейдерів перспектива миру все ще залишається далекою, як і можливість повернення додаткових потоків російської енергії на ринок. Це означає, що Європі доведеться продовжувати конкурувати за постачання газу з іншими покупцями, готуючись до майбутнього опалювального сезону.
Очевидно, що нам ще дуже далеко від угоди, яка могла б бути прийнятною для всіх сторін
Наразі європейський газовий ринок готується до майбутніх ремонтних робіт у Норвегії, ключовому постачальнику газу, що обмежить доступні постачання. Вищі ціни можуть знадобитися для залучення вантажів зрідженого природного газу та запобігання їхньому відправленню до Азії.
Вранці, 22 вересня в Амстердамі ціна на голландські ф'ючерси на найближчий місяць, що є європейським газовим еталоном, зросла на 1,1% до 33,55 євро за мегават-годину.
Доповнення
ОПЕК підвищила прогноз світового попиту на нафту у 2026 році на 100 тис. барелів на добу, до 1,38 млн барелів на добу. Водночас прогноз зростання пропозиції від країн поза ОПЕК+ знизився, особливо через очікуване скорочення видобутку сланцевої нафти в США.