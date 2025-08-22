Цены на европейский газ будут расти на фоне спада оптимизма относительно мира в Украине - Bloomberg
Киев • УНН
Европейские цены на природный газ растут, поскольку оптимизм относительно прекращения войны России против Украины уменьшается. Это происходит на фоне сложности достижения мирного соглашения и подготовки к предстоящему отопительному сезону.
Европейские цены на природный газ направляются к первому недельному росту за три недели, поскольку первоначальный оптимизм относительно усилий президента Соединенных Штатов Дональда Трампа прекратить войну России против Украины уменьшается. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Фьючерсы на бенчмарки несколько выросли в пятницу, и на этой неделе ожидался рост примерно на 8%. Хотя цены упали до годового минимума в ожидании потенциального мирного соглашения, требования России иметь право голоса относительно гарантий безопасности Украины и претензий на территорию подчеркнули сложность достижения соглашения.
Для многих трейдеров перспектива мира все еще остается далекой, как и возможность возвращения дополнительных потоков российской энергии на рынок. Это означает, что Европе придется продолжать конкурировать за поставки газа с другими покупателями, готовясь к предстоящему отопительному сезону.
Очевидно, что нам еще очень далеко от соглашения, которое могло бы быть приемлемым для всех сторон
Сейчас европейский газовый рынок готовится к предстоящим ремонтным работам в Норвегии, ключевом поставщике газа, что ограничит доступные поставки. Более высокие цены могут понадобиться для привлечения грузов сжиженного природного газа и предотвращения их отправки в Азию.
Утром, 22 сентября в Амстердаме цена на голландские фьючерсы на ближайший месяц, являющиеся европейским газовым эталоном, выросла на 1,1% до 33,55 евро за мегаватт-час.
Дополнение
ОПЕК повысила прогноз мирового спроса на нефть в 2026 году на 100 тыс. баррелей в сутки, до 1,38 млн баррелей в сутки. В то же время прогноз роста предложения от стран вне ОПЕК+ снизился, особенно из-за ожидаемого сокращения добычи сланцевой нефти в США.