Эксклюзив
11:01 • 144 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильно
Эксклюзив
09:34 • 2956 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
08:26 • 6320 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
07:36 • 5482 просмотра
Ермак предложил Зеленскому реформировать Офис Президента
05:52 • 11109 просмотра
Украина вернула еще 65 застрявших на российско-грузинской границе граждан - МИД
22 августа, 01:26 • 20762 просмотра
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNN
21 августа, 14:24 • 40666 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 37225 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 47225 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 24673 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Цены на европейский газ будут расти на фоне спада оптимизма относительно мира в Украине - Bloomberg

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Европейские цены на природный газ растут, поскольку оптимизм относительно прекращения войны России против Украины уменьшается. Это происходит на фоне сложности достижения мирного соглашения и подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Цены на европейский газ будут расти на фоне спада оптимизма относительно мира в Украине - Bloomberg

Европейские цены на природный газ направляются к первому недельному росту за три недели, поскольку первоначальный оптимизм относительно усилий президента Соединенных Штатов Дональда Трампа прекратить войну России против Украины уменьшается. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на бенчмарки несколько выросли в пятницу, и на этой неделе ожидался рост примерно на 8%. Хотя цены упали до годового минимума в ожидании потенциального мирного соглашения, требования России иметь право голоса относительно гарантий безопасности Украины и претензий на территорию подчеркнули сложность достижения соглашения.

Для многих трейдеров перспектива мира все еще остается далекой, как и возможность возвращения дополнительных потоков российской энергии на рынок. Это означает, что Европе придется продолжать конкурировать за поставки газа с другими покупателями, готовясь к предстоящему отопительному сезону.

Очевидно, что нам еще очень далеко от соглашения, которое могло бы быть приемлемым для всех сторон

- заявили аналитики Energy Aspects Ltd. во главе с Эризой Паско в записке в начале этой недели.

Сейчас европейский газовый рынок готовится к предстоящим ремонтным работам в Норвегии, ключевом поставщике газа, что ограничит доступные поставки. Более высокие цены могут понадобиться для привлечения грузов сжиженного природного газа и предотвращения их отправки в Азию.

Утром, 22 сентября в Амстердаме цена на голландские фьючерсы на ближайший месяц, являющиеся европейским газовым эталоном, выросла на 1,1% до 33,55 евро за мегаватт-час.

Дополнение

ОПЕК повысила прогноз мирового спроса на нефть в 2026 году на 100 тыс. баррелей в сутки, до 1,38 млн баррелей в сутки. В то же время прогноз роста предложения от стран вне ОПЕК+ снизился, особенно из-за ожидаемого сокращения добычи сланцевой нефти в США.

Павел Зинченко

ЭкономикаНовости Мира
Владимир Путин
Нефть
ОПЕК
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Балтийское море
Амстердам
Азия
Норвегия
Европа
Соединённые Штаты
Украина