ОПЕК підвищує прогноз попиту на нафту на 2026 рік

Ексклюзив
14:45 • 574 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
13:48 • 13462 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
13:29 • 13513 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12:50 • 16571 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12:25 • 35768 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
11:50 • 36766 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
09:50 • 40346 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30 • 23807 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 17564 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
12 серпня, 08:17 • 14215 перегляди
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
Теги
Автори
Окупанти на Донеччині відрізають водопостачання домівок через відмову від російських документів - ЦНС12 серпня, 05:04
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40
Ракетний удар по навчальній базі в Україні забрав життя іноземних новобранців - NYT12 серпня, 06:46
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня12 серпня, 07:04
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto09:24
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв'язкамиPhoto13:48
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду12:25
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
11:50 • 36671 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
Ексклюзив
09:50 • 40259 перегляди
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto09:24 • 37352 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49
ОПЕК підвищує прогноз попиту на нафту на 2026 рік

Київ • УНН

 • 614 перегляди

ОПЕК підвищила прогноз світового попиту на нафту у 2026 році на 100 тис. барелів на добу, до 1,38 млн барелів на добу. Водночас прогноз зростання пропозиції від країн поза ОПЕК+ знизився, особливо через очікуване скорочення видобутку сланцевої нафти в США.

ОПЕК підвищує прогноз попиту на нафту на 2026 рік

Організація країн-експортерів нафти очікує вищий попит на нафту у 2026 році та прогнозує уповільнення зростання видобутку з боку США та інших виробників поза ОПЕК+. Це відкриває шлях для збільшення власного видобутку після кількох років обмежень. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

ОПЕК оприлюднила оновлений щомісячний звіт, у якому підвищила прогноз глобального попиту на нафту у 2026 році до 1,38 млн барелів на добу, що на 100 тис. барелів більше, ніж очікувалося раніше. Попит у 2025 році, за оцінками організації, залишиться без змін.

Поряд із цим знизився прогноз зростання пропозиції з боку країн, які не входять до ОПЕК+, до 630 тис. барелів на добу. Минулого місяця очікування були на рівні 730 тис. барелів. Найбільші корективи стосуються США: видобуток сланцевої нафти у 2026 році, за прогнозами, навіть скоротиться на 100 тис. барелів на добу, що контрастує з попередніми оцінками стабільного виробництва.

В ОПЕК пояснюють цю динаміку стійкою фінансовою дисципліною компаній, уповільненням темпів буріння та зміною структури видобутку, зокрема зростанням обсягів газу. Це створює сприятливі умови для планів ОПЕК+ – відновити втрачену частку ринку, поступово збільшуючи власний видобуток.

Експерти також дещо поліпшили прогноз світового економічного зростання на 2025 рік до 3%, посилаючись на нові торговельні угоди США та вищі за очікування темпи розвитку в Індії, Китаї та Бразилії. Попри геополітичну напругу та торговельні суперечки з Вашингтоном, у липні країни ОПЕК+ вже наростили видобуток на 335 тис. барелів на добу, демонструючи готовність до більш активної експансії на ринку.

Нагадаємо

Ціни на нафту на ранніх азійських торгах практично не змінилися, але наближаються до найбільших втрат у тижневому вимірі з кінця червня, на тлі того, як інвестори висловили стурбованість впливом на світову економіку мит, що набули чинності в четвер.

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
ОПЕК
Reuters
Бразилія
Індія
Китай
Сполучені Штати Америки