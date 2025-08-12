ОПЕК підвищує прогноз попиту на нафту на 2026 рік

Організація країн-експортерів нафти очікує вищий попит на нафту у 2026 році та прогнозує уповільнення зростання видобутку з боку США та інших виробників поза ОПЕК+. Це відкриває шлях для збільшення власного видобутку після кількох років обмежень. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

ОПЕК оприлюднила оновлений щомісячний звіт, у якому підвищила прогноз глобального попиту на нафту у 2026 році до 1,38 млн барелів на добу, що на 100 тис. барелів більше, ніж очікувалося раніше. Попит у 2025 році, за оцінками організації, залишиться без змін.

Поряд із цим знизився прогноз зростання пропозиції з боку країн, які не входять до ОПЕК+, до 630 тис. барелів на добу. Минулого місяця очікування були на рівні 730 тис. барелів. Найбільші корективи стосуються США: видобуток сланцевої нафти у 2026 році, за прогнозами, навіть скоротиться на 100 тис. барелів на добу, що контрастує з попередніми оцінками стабільного виробництва.

В ОПЕК пояснюють цю динаміку стійкою фінансовою дисципліною компаній, уповільненням темпів буріння та зміною структури видобутку, зокрема зростанням обсягів газу. Це створює сприятливі умови для планів ОПЕК+ – відновити втрачену частку ринку, поступово збільшуючи власний видобуток.

Експерти також дещо поліпшили прогноз світового економічного зростання на 2025 рік до 3%, посилаючись на нові торговельні угоди США та вищі за очікування темпи розвитку в Індії, Китаї та Бразилії. Попри геополітичну напругу та торговельні суперечки з Вашингтоном, у липні країни ОПЕК+ вже наростили видобуток на 335 тис. барелів на добу, демонструючи готовність до більш активної експансії на ринку.

Нагадаємо

Ціни на нафту на ранніх азійських торгах практично не змінилися, але наближаються до найбільших втрат у тижневому вимірі з кінця червня, на тлі того, як інвестори висловили стурбованість впливом на світову економіку мит, що набули чинності в четвер.