13:48
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
13:29
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12:50
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12:25
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
11:50
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
09:50
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
09:30
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
09:00
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
12 августа, 08:17
"Инфильтрация не означает получение контроля над территорией": ОТГ "Донецк" заявила об оборонительных боях и уничтожении просачивающегося врага
12 августа, 06:06
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
ОПЕК повышает прогноз спроса на нефть на 2026 год

Киев • УНН

 • 124 просмотра

ОПЕК повысила прогноз мирового спроса на нефть в 2026 году на 100 тыс. баррелей в сутки, до 1,38 млн баррелей в сутки. В то же время прогноз роста предложения от стран вне ОПЕК+ снизился, особенно из-за ожидаемого сокращения добычи сланцевой нефти в США.

ОПЕК повышает прогноз спроса на нефть на 2026 год

Организация стран-экспортеров нефти ожидает более высокий спрос на нефть в 2026 году и прогнозирует замедление роста добычи со стороны США и других производителей вне ОПЕК+. Это открывает путь для увеличения собственной добычи после нескольких лет ограничений. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

ОПЕК опубликовала обновленный ежемесячный отчет, в котором повысила прогноз глобального спроса на нефть в 2026 году до 1,38 млн баррелей в сутки, что на 100 тыс. баррелей больше, чем ожидалось ранее. Спрос в 2025 году, по оценкам организации, останется без изменений.

Наряду с этим снизился прогноз роста предложения со стороны стран, не входящих в ОПЕК+, до 630 тыс. баррелей в сутки. В прошлом месяце ожидания были на уровне 730 тыс. баррелей. Наибольшие коррективы касаются США: добыча сланцевой нефти в 2026 году, по прогнозам, даже сократится на 100 тыс. баррелей в сутки, что контрастирует с предыдущими оценками стабильного производства.

В ОПЕК объясняют эту динамику устойчивой финансовой дисциплиной компаний, замедлением темпов бурения и изменением структуры добычи, в частности ростом объемов газа. Это создает благоприятные условия для планов ОПЕК+ – восстановить утраченную долю рынка, постепенно увеличивая собственную добычу.

Эксперты также несколько улучшили прогноз мирового экономического роста на 2025 год до 3%, ссылаясь на новые торговые соглашения США и более высокие, чем ожидалось, темпы развития в Индии, Китае и Бразилии. Несмотря на геополитическую напряженность и торговые споры с Вашингтоном, в июле страны ОПЕК+ уже нарастили добычу на 335 тыс. баррелей в сутки, демонстрируя готовность к более активной экспансии на рынке.

Напомним

Цены на нефть на ранних азиатских торгах практически не изменились, но приближаются к наибольшим потерям в недельном измерении с конца июня, на фоне того, как инвесторы выразили обеспокоенность влиянием на мировую экономику пошлин, вступивших в силу в четверг.

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
