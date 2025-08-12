ОПЕК повышает прогноз спроса на нефть на 2026 год

Организация стран-экспортеров нефти ожидает более высокий спрос на нефть в 2026 году и прогнозирует замедление роста добычи со стороны США и других производителей вне ОПЕК+. Это открывает путь для увеличения собственной добычи после нескольких лет ограничений. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

ОПЕК опубликовала обновленный ежемесячный отчет, в котором повысила прогноз глобального спроса на нефть в 2026 году до 1,38 млн баррелей в сутки, что на 100 тыс. баррелей больше, чем ожидалось ранее. Спрос в 2025 году, по оценкам организации, останется без изменений.

Наряду с этим снизился прогноз роста предложения со стороны стран, не входящих в ОПЕК+, до 630 тыс. баррелей в сутки. В прошлом месяце ожидания были на уровне 730 тыс. баррелей. Наибольшие коррективы касаются США: добыча сланцевой нефти в 2026 году, по прогнозам, даже сократится на 100 тыс. баррелей в сутки, что контрастирует с предыдущими оценками стабильного производства.

В ОПЕК объясняют эту динамику устойчивой финансовой дисциплиной компаний, замедлением темпов бурения и изменением структуры добычи, в частности ростом объемов газа. Это создает благоприятные условия для планов ОПЕК+ – восстановить утраченную долю рынка, постепенно увеличивая собственную добычу.

Эксперты также несколько улучшили прогноз мирового экономического роста на 2025 год до 3%, ссылаясь на новые торговые соглашения США и более высокие, чем ожидалось, темпы развития в Индии, Китае и Бразилии. Несмотря на геополитическую напряженность и торговые споры с Вашингтоном, в июле страны ОПЕК+ уже нарастили добычу на 335 тыс. баррелей в сутки, демонстрируя готовность к более активной экспансии на рынке.

Напомним

