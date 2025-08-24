СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузі
Київ • УНН
СБУ та ССО ЗСУ здійснили повторну атаку безпілотниками на газопереробний комплекс у російському порту Усть-Луга. Це вже друга подібна операція цього року, спрямована на обмеження доходів Москви від торгівлі енергоресурсами.
Служба безпеки України та Сили спеціальних операцій ЗСУ здійснили нову атаку на російський газопереробний комплекс у порту "усть-луга", завдавши удару безпілотниками. Це вже друга подібна операція цього року, спрямована на обмеження доходів москви від торгівлі енергоресурсами. Про це пише УНН із посиланням на джерела в СБУ.
Деталі
У ніч на 24 серпня далекобійні безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій запалили яскраву "бавовну" на виробничих потужностях порту "усть-луга" в ленінградській області
За попередньою інформацією, українські дрони влучили в газопереробний комплекс компанії "Новатек", яка є найбільшим у росії виробником скрапленого газу. На відео видно потужний вибух і подальшу величезну пожежу. OSINT-фахівці пишуть, що удар прийшовся точно в установку кріогенного фракціонування газового конденсату/газу, яка є "серцем" технологічних процесів комплексу.
Це вже друга успішна атака безпілотників СБУ на "усть-луга" у цьому році. Перша була на початку січня.
Через цей термінал росія торгує нафтою й газом за допомогою "тіньового флоту". Дронові санкції від СБУ знижують надходження валюти, яка потрібна росії для ведення війни
