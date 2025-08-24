$41.220.00
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузі
09:24
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
07:11
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святом
24 серпня, 05:50
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рік
23 серпня, 07:20
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
22 серпня, 15:16
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачують
22 серпня, 14:47
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рік
24 серпня, 05:50
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 07:20
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузі

Київ • УНН

 • 2336 перегляди

СБУ та ССО ЗСУ здійснили повторну атаку безпілотниками на газопереробний комплекс у російському порту Усть-Луга. Це вже друга подібна операція цього року, спрямована на обмеження доходів Москви від торгівлі енергоресурсами.

СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузі

Служба безпеки України та Сили спеціальних операцій ЗСУ здійснили нову атаку на російський газопереробний комплекс у порту "усть-луга", завдавши удару безпілотниками. Це вже друга подібна операція цього року, спрямована на обмеження доходів москви від торгівлі енергоресурсами. Про це пише УНН із посиланням на джерела в СБУ.

Деталі

У ніч на 24 серпня далекобійні безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій запалили яскраву "бавовну" на виробничих потужностях порту "усть-луга" в ленінградській області

- повідомили джерела.

За попередньою інформацією, українські дрони влучили в газопереробний комплекс компанії "Новатек", яка є найбільшим у росії виробником скрапленого газу. На відео видно потужний вибух і подальшу величезну пожежу. OSINT-фахівці пишуть, що удар прийшовся точно в установку кріогенного фракціонування газового конденсату/газу, яка є "серцем" технологічних процесів комплексу.

Це вже друга успішна атака безпілотників СБУ на "усть-луга" у цьому році. Перша була на початку січня.

Через цей термінал росія торгує нафтою й газом за допомогою "тіньового флоту". Дронові санкції від СБУ знижують надходження валюти, яка потрібна росії для ведення війни

- повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Безпілотники атакували російський волгоград: місцевий НПЗ охоплений полум'ям - росЗМІ19.08.25, 04:45 • 5074 перегляди

Альона Уткіна

Війна в УкраїніТехнології
Володимир Путін
Нафта
Газпром
Міністерство оборони України
Служба безпеки України
Сили спеціальних операцій Збройних сил України
Збройні сили України
Україна
Безпілотний літальний апарат