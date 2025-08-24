$41.220.00
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-луге

Киев • УНН

 • 1566 просмотра

СБУ и ССО ВСУ совершили повторную атаку беспилотниками на газоперерабатывающий комплекс в российском порту усть-луга. Это уже вторая подобная операция в этом году, направленная на ограничение доходов москвы от торговли энергоресурсами.

СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-луге

Служба безопасности Украины и Силы специальных операций ВСУ совершили новую атаку на российский газоперерабатывающий комплекс в порту "усть-луга", нанеся удар беспилотниками. Это уже вторая подобная операция в этом году, направленная на ограничение доходов москвы от торговли энергоресурсами. Об этом пишет УНН со ссылкой на источники в СБУ.

Детали

В ночь на 24 августа дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций зажгли яркую "бавовну" на производственных мощностях порта "усть-луга" в ленинградской области

- сообщили источники.

По предварительной информации, украинские дроны попали в газоперерабатывающий комплекс компании "Новатэк", которая является крупнейшим в россии производителем сжиженного газа. На видео виден мощный взрыв и последующий огромный пожар. OSINT-специалисты пишут, что удар пришелся точно в установку криогенного фракционирования газового конденсата/газа, которая является "сердцем" технологических процессов комплекса.

Это уже вторая успешная атака беспилотников СБУ на "усть-лугу" в этом году. Первая была в начале января.

Через этот терминал россия торгует нефтью и газом с помощью "теневого флота". Дроновые санкции от СБУ снижают поступления валюты, которая нужна россии для ведения войны

- сообщил информированный источник в СБУ.

Беспилотники атаковали российский Волгоград: местный НПЗ охвачен пламенем - росСМИ19.08.2025, 04:45 • 5074 просмотра

Алена Уткина

Война в УкраинеТехнологии
Владимир Путин
Нефть
Газпром
Министерство обороны Украины
Служба безопасности Украины
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины
Украина
Беспилотный летательный аппарат