СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-луге
Киев • УНН
Служба безопасности Украины и Силы специальных операций ВСУ совершили новую атаку на российский газоперерабатывающий комплекс в порту "усть-луга", нанеся удар беспилотниками. Это уже вторая подобная операция в этом году, направленная на ограничение доходов москвы от торговли энергоресурсами. Об этом пишет УНН со ссылкой на источники в СБУ.
Детали
В ночь на 24 августа дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций зажгли яркую "бавовну" на производственных мощностях порта "усть-луга" в ленинградской области
По предварительной информации, украинские дроны попали в газоперерабатывающий комплекс компании "Новатэк", которая является крупнейшим в россии производителем сжиженного газа. На видео виден мощный взрыв и последующий огромный пожар. OSINT-специалисты пишут, что удар пришелся точно в установку криогенного фракционирования газового конденсата/газа, которая является "сердцем" технологических процессов комплекса.
Это уже вторая успешная атака беспилотников СБУ на "усть-лугу" в этом году. Первая была в начале января.
Через этот терминал россия торгует нефтью и газом с помощью "теневого флота". Дроновые санкции от СБУ снижают поступления валюты, которая нужна россии для ведения войны
