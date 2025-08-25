Газ в Европе дешевеет на фоне ожидания сигналов о поставках и прогресса по миру в Украине

$41.280.07
47.910.07
ukenru
08:15 • 10155 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте
Эксклюзив
06:07 • 25631 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
05:46 • 30439 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 18319 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 30285 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 46452 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 41883 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 38547 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 59774 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 92973 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
5м/с
46%
749мм
Популярные новости
Вражеские дроны атаковали Сумскую и Роменскую общины: деталиVideo25 августа, 00:29 • 18712 просмотра
Израиль нанес масштабные авиаудары по Йемену после ракетной атаки хуситовVideo25 августа, 02:25 • 12002 просмотра
Потери врага: ВСУ отминусовали 870 солдат и 48 артсистем за сутки04:31 • 9790 просмотра
"Мы пытаемся завершить войну": Вэнс о российском ударе по американскому заводу в Мукачево06:04 • 11134 просмотра
Из-за гибели ребенка после выстрела 7-летнего мальчика в Киевской области открыли производство: все детали трагедииPhoto06:33 • 14823 просмотра
публикации
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
06:07 • 25671 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
05:46 • 30473 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 59791 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 92987 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 59499 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Андрей Сибига
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Вашингтон
Волынская область
Реклама
УНН Lite
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 16194 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 54052 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 38760 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 38976 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 41500 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Евро
Боеприпасы
Доллар США
Пистолет

Газ в Европе дешевеет на фоне ожидания сигналов о поставках и прогресса по миру в Украине

Киев • УНН

 • 794 просмотра

Цены на газ в Европе упали до 33,13 евро за мегаватт-час после роста на прошлой неделе. На снижение повлияли переговоры о мире в Украине и пополнение запасов топлива.

Газ в Европе дешевеет на фоне ожидания сигналов о поставках и прогресса по миру в Украине

Европейские цены на природный газ несколько снизились после роста на 8% на прошлой неделе, на фоне того, как трейдеры ожидают новых сигналов относительно краткосрочных перспектив поставок, а также прогресса в прекращении войны в Украине. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Нидерландские фьючерсы на ближайший месяц поставки на европейский газ упали на 1,3% до 33,13 евро за мегаватт-час к 9:21 утра в Амстердаме

- говорится в материале Bloomberg.

Детали

Стоимость фьючерсов снизилась на 1,3%, оставаясь в узком диапазоне, который удерживается несколько дней подряд.

На падение цен повлияло сразу несколько факторов. Переговоры президента США Дональда Трампа с европейскими и российским лидерами сначала вызвали оптимизм на рынке, ведь речь шла о возможности мирного соглашения в Украине. Это даже опустило газовые контракты до минимума 2025 года. Цены восстановились, поскольку ощутимого прогресса нет, пишет издание.

СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-луге24.08.25, 13:46 • 46462 просмотра

Для Европы главным вызовом остается подготовка к отопительному сезону. Запасы топлива пополняются, однако риски остаются. Поставки из Норвегии частично ограничены из-за технического обслуживания объектов, хотя на месторождении Тролль сокращения оказались меньшими, чем ожидалось. Российский газ, даже в случае завершения войны, вряд ли снова станет ключевым ресурсом для континента, хотя Европа и продолжает его получать, но гораздо меньше, пишет издание. В то же время, как указано, дополнительные глобальные поставки могут помочь ослабить конкуренцию за грузы с другими покупателями, включая страны Азии.

Напомним

Ранее Bloomberg сообщал, что европейские цены на природный газ растут, поскольку оптимизм относительно прекращения войны России против Украины уменьшается. Это происходит на фоне сложности достижения мирного соглашения и подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Евро
Служба безопасности Украины
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Амстердам
Норвегия
Европа
Соединённые Штаты
Украина
Беспилотный летательный аппарат
Киев