Газ в Европе дешевеет на фоне ожидания сигналов о поставках и прогресса по миру в Украине

Европейские цены на природный газ несколько снизились после роста на 8% на прошлой неделе, на фоне того, как трейдеры ожидают новых сигналов относительно краткосрочных перспектив поставок, а также прогресса в прекращении войны в Украине. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Нидерландские фьючерсы на ближайший месяц поставки на европейский газ упали на 1,3% до 33,13 евро за мегаватт-час к 9:21 утра в Амстердаме



- говорится в материале Bloomberg.

Детали

Стоимость фьючерсов снизилась на 1,3%, оставаясь в узком диапазоне, который удерживается несколько дней подряд.

На падение цен повлияло сразу несколько факторов. Переговоры президента США Дональда Трампа с европейскими и российским лидерами сначала вызвали оптимизм на рынке, ведь речь шла о возможности мирного соглашения в Украине. Это даже опустило газовые контракты до минимума 2025 года. Цены восстановились, поскольку ощутимого прогресса нет, пишет издание.

Для Европы главным вызовом остается подготовка к отопительному сезону. Запасы топлива пополняются, однако риски остаются. Поставки из Норвегии частично ограничены из-за технического обслуживания объектов, хотя на месторождении Тролль сокращения оказались меньшими, чем ожидалось. Российский газ, даже в случае завершения войны, вряд ли снова станет ключевым ресурсом для континента, хотя Европа и продолжает его получать, но гораздо меньше, пишет издание. В то же время, как указано, дополнительные глобальные поставки могут помочь ослабить конкуренцию за грузы с другими покупателями, включая страны Азии.

Напомним

Ранее Bloomberg сообщал, что европейские цены на природный газ растут, поскольку оптимизм относительно прекращения войны России против Украины уменьшается. Это происходит на фоне сложности достижения мирного соглашения и подготовки к предстоящему отопительному сезону.