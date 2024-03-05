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Естонія, Франція і Польща закликали Єврокомісію збільшити фінансування оборонної промисловості

Київ • УНН

 • 25774 перегляди

Естонія, Франція і Польща закликають Європейську комісію збільшити фінансування оборонної промисловості для прискорення спільних закупівель і виробництва військової техніки по всій Європі.

Естонія, Франція і Польща закликали Єврокомісію збільшити фінансування оборонної промисловості

Європейська оборонно-промислова стратегія (EDIS) має отримати потрібне фінансування - Естонія, Франція і Польща закликали держави-члени ЄС збільшити кількість коштів для промисловості у секторі оборони. В свою чергу, виконавча влада ЄС готується запропонувати стратегію реіндустріалізації оборонного сектора.

Про це передає УНН із посиланням на Euractiv.

Деталі

Недостатнє фінансування сьогодні призведе лише до збільшення витрат пізніше

- заявили у У Таллінні, Парижі і Варшаві.

(EDIS) повинна бути підтримана адекватним фінансуванням, і з цією метою ми просимо Комісію представити конкретні варіанти фінансування.

- йдеться в неофіційному документі, підготовленому трьома країнами.

Відповідно до заяви, йдеться про період до наступного МФР [Багаторічної фінансової рамки], семирічного бюджету ЄС на 2028-2035 роки.

Важливо зазначити, що прохання про збільшення фінансування оборонного сектору з'явилося в той час, коли Європейська комісія у вівторок (5 березня) оприлюднила свою оборонну стратегію.

У ній вказується про посилення співпраці у сфері закупівель і виробництва оборонного обладнання на всьому континенті.

Франція, Польща та Естонія у спільному документі підкреслюють, що компенсація десятиліть недостатнього інвестування збройних сил вимагає набагато амбітніших зусилль, - відповідно до національних вимог, вимог НАТО та ЄС. Отож метою є прискорення виробництва боєприпасів у Європі та стимулювання спільних закупівель.

Франція та Естонія також попросили ЄС випустити облігації для субсидування галузі виробництва зброї, - на кшталт того, як Єврокомісія здійснила зі своїм постпандемічним фондом, який налічує 800 мільярдів євро.

У своїй пропозиції три держави-члени також наголошують, що оборонна промисловість, яка погано підготовлена до вимог нової безпекової ситуації "заслуговує на спільну реакцію", і що, - коштів ЄС буде недостатньо для досягнення важливих цілей, тому "ЄС-27 доведеться збільшити свої національні оборонні витрати".

"Ми перебуваємо в гонці з часом", - попереджають вони.

Хоча співпрацю слід заохочувати, ЄС також повинен розглянути можливість підтримки національних зусиль держав-членів щодо закупівлі важливих боєприпасів, систем протиповітряної і протиракетної оборони та критично важливих сил і засобів у європейської промисловості, беручи до уваги існуючі ланцюги поставок, з метою посилення готовності наших збройних сил

- пишуть три країни.

Нагадаємо

Європейська комісія може подати пропозицію про використання прибутку від заморожених російських активів для фінансування оборонної промисловості України.

У березні Європейська комісія представить Раді ЄС рамки для переговорів про членство України в ЄС.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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