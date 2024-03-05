Естонія, Франція і Польща закликали Єврокомісію збільшити фінансування оборонної промисловості
Київ • УНН
Естонія, Франція і Польща закликають Європейську комісію збільшити фінансування оборонної промисловості для прискорення спільних закупівель і виробництва військової техніки по всій Європі.
Європейська оборонно-промислова стратегія (EDIS) має отримати потрібне фінансування - Естонія, Франція і Польща закликали держави-члени ЄС збільшити кількість коштів для промисловості у секторі оборони. В свою чергу, виконавча влада ЄС готується запропонувати стратегію реіндустріалізації оборонного сектора.
Про це передає УНН із посиланням на Euractiv.
Деталі
Недостатнє фінансування сьогодні призведе лише до збільшення витрат пізніше
(EDIS) повинна бути підтримана адекватним фінансуванням, і з цією метою ми просимо Комісію представити конкретні варіанти фінансування.
Відповідно до заяви, йдеться про період до наступного МФР [Багаторічної фінансової рамки], семирічного бюджету ЄС на 2028-2035 роки.
Важливо зазначити, що прохання про збільшення фінансування оборонного сектору з'явилося в той час, коли Європейська комісія у вівторок (5 березня) оприлюднила свою оборонну стратегію.
У ній вказується про посилення співпраці у сфері закупівель і виробництва оборонного обладнання на всьому континенті.
Франція, Польща та Естонія у спільному документі підкреслюють, що компенсація десятиліть недостатнього інвестування збройних сил вимагає набагато амбітніших зусилль, - відповідно до національних вимог, вимог НАТО та ЄС. Отож метою є прискорення виробництва боєприпасів у Європі та стимулювання спільних закупівель.
Франція та Естонія також попросили ЄС випустити облігації для субсидування галузі виробництва зброї, - на кшталт того, як Єврокомісія здійснила зі своїм постпандемічним фондом, який налічує 800 мільярдів євро.
У своїй пропозиції три держави-члени також наголошують, що оборонна промисловість, яка погано підготовлена до вимог нової безпекової ситуації "заслуговує на спільну реакцію", і що, - коштів ЄС буде недостатньо для досягнення важливих цілей, тому "ЄС-27 доведеться збільшити свої національні оборонні витрати".
"Ми перебуваємо в гонці з часом", - попереджають вони.
Хоча співпрацю слід заохочувати, ЄС також повинен розглянути можливість підтримки національних зусиль держав-членів щодо закупівлі важливих боєприпасів, систем протиповітряної і протиракетної оборони та критично важливих сил і засобів у європейської промисловості, беручи до уваги існуючі ланцюги поставок, з метою посилення готовності наших збройних сил
Нагадаємо
Європейська комісія може подати пропозицію про використання прибутку від заморожених російських активів для фінансування оборонної промисловості України.
У березні Європейська комісія представить Раді ЄС рамки для переговорів про членство України в ЄС.