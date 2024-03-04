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У Єврокомісії підтвердили плани представити рамки переговорів про членство України в березні

Київ • УНН

 • 28072 перегляди

У березні Європейська комісія представить Раді ЄС рамки для переговорів про членство України в ЄС.

У Єврокомісії підтвердили плани представити рамки переговорів про членство України в березні

Європейська комісія збирається представити рамкові умови для переговорів з Україною про членство на розгляд Ради ЄС у березні, підтвердив речник Єврокомісії Ерік Мамер під час брифінгу у понеділок, пише УНН.

Потрібно розрізняти, коли Єврокомісія внесе переговірну рамку у Раду ЄС. Нещодавно президент заявила, що це станеться протягом березня. Коли Рада ЄС її ухвалить, це, звичайно, питання, на яке ми, Єврокомісія, не можемо відповісти. Але, звичайно, ми працюємо над тим, щоб це було зроблено якнайшвидше

- сказав Мамер.

Коментуючи попередню заяву Урсули фон дер Ляєн про те, що переговірна рамка можуть з'явитися після європейських виборів на початку літа, він зазначив, що президент на той момент озвучувала припущення.

"Усередині Єврокомісії пройшли подальші обговорення, після яких вона (Урсула фон дер Ляєн - ред.) мала можливість уточнити, що ми будемо вносити пропозицію зараз. Але, звичайно, є питання (і це теж малося на увазі в її відповіді), коли Рада ЄС зможе її ухвалити. І вона припустила, що це буде пізніше", - зазначив Мамер.

"А потім, коли вона була у Києві, вона змогла підтвердити наші останні плани щодо подачі", - зауважив він.

Україна очікує від ЄС рамки переговорів про вступ не пізніше 12 березня04.03.24, 12:36 • 23011 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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