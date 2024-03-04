В Еврокомиссии подтвердили планы представить рамки переговоров о членстве Украины в марте

Европейская комиссия собирается представить рамочные условия для переговоров с Украиной о членстве на рассмотрение Совета ЕС в марте, подтвердил спикер Еврокомиссии Эрик Мамер во время брифинга в понедельник, пишет УНН.

Нужно различать, когда Еврокомиссия внесет переговорную рамку в Совет ЕС. Недавно президент заявила, что это произойдет в течение марта. Когда Совет ЕС ее примет, это, конечно, вопрос, на который мы, Еврокомиссия, не можем ответить. Но, конечно, мы работаем над тем, чтобы это было сделано как можно быстрее - сказал Мамер.

Комментируя предыдущее заявление Урсулы фон дер Ляйен о том, что переговорная рамка могут появиться после европейских выборов в начале лета, он отметил, что президент на тот момент озвучивала предположения.

"Внутри Еврокомиссии прошли дальнейшие обсуждения, после которых она (Урсула фон дер Ляйен - ред.) имела возможность уточнить, что мы будем вносить предложение сейчас. Но, конечно, есть вопрос (и это тоже имелось в виду в ее ответе), когда Совет ЕС сможет его принять. И она предположила, что это будет позже", - отметил Мамер.

"А потом, когда она была в Киеве, она смогла подтвердить наши последние планы по подаче", - отметил он.

Украина ожидает от ЕС рамки переговоров о вступлении не позднее 12 марта