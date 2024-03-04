В Еврокомиссии подтвердили планы представить рамки переговоров о членстве Украины в марте
Киев • УНН
В марте Европейская комиссия представит Совету ЕС рамки для переговоров о членстве Украины в ЕС.
Европейская комиссия собирается представить рамочные условия для переговоров с Украиной о членстве на рассмотрение Совета ЕС в марте, подтвердил спикер Еврокомиссии Эрик Мамер во время брифинга в понедельник, пишет УНН.
Нужно различать, когда Еврокомиссия внесет переговорную рамку в Совет ЕС. Недавно президент заявила, что это произойдет в течение марта. Когда Совет ЕС ее примет, это, конечно, вопрос, на который мы, Еврокомиссия, не можем ответить. Но, конечно, мы работаем над тем, чтобы это было сделано как можно быстрее
Комментируя предыдущее заявление Урсулы фон дер Ляйен о том, что переговорная рамка могут появиться после европейских выборов в начале лета, он отметил, что президент на тот момент озвучивала предположения.
"Внутри Еврокомиссии прошли дальнейшие обсуждения, после которых она (Урсула фон дер Ляйен - ред.) имела возможность уточнить, что мы будем вносить предложение сейчас. Но, конечно, есть вопрос (и это тоже имелось в виду в ее ответе), когда Совет ЕС сможет его принять. И она предположила, что это будет позже", - отметил Мамер.
"А потом, когда она была в Киеве, она смогла подтвердить наши последние планы по подаче", - отметил он.
Украина ожидает от ЕС рамки переговоров о вступлении не позднее 12 марта4 марта 2024, 10:36 • 19937 просмотров
В Еврокомиссии подтвердили планы представить рамки переговоров о членстве Украины в марте
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