Украина ожидает от ЕС рамки переговоров о вступлении не позднее 12 марта

Украина ожидает, что Еврокомиссия не позднее 12 марта представит переговорную рамку по вступлению в ЕС. Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина журналистам в понедельник, передает корреспондент УНН.

Не позднее 12 марта мы ожидаем, что Еврокомиссия представит переговорную рамку и оценит прогресс в реформах для того, чтобы уже 19 марта страны ЕС могли принять решение. Мы надеемся, что затягиваний не будет - сказала Стефанишина.

Она отметила, что есть, к сожалению, печальные случаи, когда из-за внутренних проблем в парламенте есть обращения в Еврокомиссию.

"Это очень печальная практика, и я до сих пор не знаю какое это будет иметь влияние", - добавила Стефанишина.

Дополнение

Ранее Стефанишина критически высказалась относительно письма нардепа Петра Порошенко к еврокомиссару с жалобами о недопуске оппозиции за границу, отметив возможное влияние на евроинтеграцию.