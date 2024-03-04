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Украина ожидает от ЕС рамки переговоров о вступлении не позднее 12 марта

Украина ожидает от ЕС рамки переговоров о вступлении не позднее 12 марта

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 10:36  •  2127 просмотра

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Украина ожидает, что Европейская комиссия представит рамки для переговоров о вступлении в ЕС до 12 марта на основе прогресса Украины в проведении реформ.

Украина ожидает, что Еврокомиссия не позднее 12 марта представит переговорную рамку по вступлению в ЕС. Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина журналистам в понедельник, передает корреспондент УНН.

Не позднее 12 марта мы ожидаем, что Еврокомиссия представит переговорную рамку и оценит прогресс в реформах для того, чтобы уже 19 марта страны ЕС могли принять решение. Мы надеемся, что затягиваний не будет

- сказала Стефанишина.

Она отметила, что есть, к сожалению,  печальные случаи, когда из-за внутренних проблем в парламенте есть обращения в Еврокомиссию.

"Это очень печальная практика, и я до сих пор не знаю какое это будет иметь влияние", - добавила Стефанишина.

Дополнение

Ранее Стефанишина критически высказалась относительно письма нардепа Петра Порошенко к еврокомиссару с жалобами о недопуске оппозиции за границу, отметив возможное влияние на евроинтеграцию.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
olga-stefanishinaОльга Стефанишина
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ukrainaУкраина
Україна очікує від ЄС рамки переговорів про вступ не пізніше 12 березня
Ukraine expects the EU to provide a framework for accession talks no later than March 12
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