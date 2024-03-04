Украина ожидает от ЕС рамки переговоров о вступлении не позднее 12 марта
Киев • УНН
Украина ожидает, что Европейская комиссия представит рамки для переговоров о вступлении в ЕС до 12 марта на основе прогресса Украины в проведении реформ.
Украина ожидает, что Еврокомиссия не позднее 12 марта представит переговорную рамку по вступлению в ЕС. Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина журналистам в понедельник, передает корреспондент УНН.
Не позднее 12 марта мы ожидаем, что Еврокомиссия представит переговорную рамку и оценит прогресс в реформах для того, чтобы уже 19 марта страны ЕС могли принять решение. Мы надеемся, что затягиваний не будет
Она отметила, что есть, к сожалению, печальные случаи, когда из-за внутренних проблем в парламенте есть обращения в Еврокомиссию.
"Это очень печальная практика, и я до сих пор не знаю какое это будет иметь влияние", - добавила Стефанишина.
Дополнение
Ранее Стефанишина критически высказалась относительно письма нардепа Петра Порошенко к еврокомиссару с жалобами о недопуске оппозиции за границу, отметив возможное влияние на евроинтеграцию.
Украина ожидает от ЕС рамки переговоров о вступлении не позднее 12 марта
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