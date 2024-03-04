Україна очікує від ЄС рамки переговорів про вступ не пізніше 12 березня
Київ • УНН
Україна очікує, що Європейська комісія представить рамки для переговорів про вступ до ЄС до 12 березня на основі прогресу України у проведенні реформ.
Україна очікує, що Єврокомісія не пізніше 12 березня представить переговорну рамку щодо вступу в ЄС. Про це сказала віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина журналістам у понеділок, передає кореспондент УНН.
Не пізніше 12 березня ми очікуємо, що Єврокомісія представить переговорну рамку і оцінить прогрес в реформах для того, щоб вже 19 березня країни ЄС могли ухвалити рішення. Ми сподіваємося, що затягувань не буде
Вона зазначила, що є, на жаль, сумні випадки, коли через внутрішні проблеми в парламенті є звернення в Єврокомісію.
"Це дуже сумна практика, і я досі не знаю який це матиме вплив", - додала Стефанішина.
Доповнення
Раніше Стефанішина критично висловилася щодо листа нардепа Петра Порошенка до єврокомісара зі скаргами про недопуск опозиції за кордон, відзначивши можливий вплив на євроінтеграцію.