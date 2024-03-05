Эстония, Франция и Польша призвали Еврокомиссию увеличить финансирование оборонной промышленности
Киев • УНН
Эстония, Франция и Польша призывают Европейскую комиссию увеличить финансирование оборонной промышленности для ускорения совместных закупок и производства военной техники по всей Европе.
Европейская оборонно-промышленная стратегия (EDIS) должна получить нужное финансирование - Эстония, Франция и Польша призвали государства-члены ЕС увеличить количество средств для промышленности в секторе обороны. В свою очередь, исполнительная власть ЕС готовится предложить стратегию реиндустриализации оборонного сектора.
Об этом передает УНН со ссылкой на Euractiv.
Детали
Недостаточное финансирование сегодня приведет лишь к увеличению расходов позже
(EDIS) должна быть поддержана адекватным финансированием, и с этой целью мы просим Комиссию представить конкретные варианты финансирования.
Согласно заявлению, речь идет о периоде до следующего МФР [Многолетней финансовой рамки], семилетнего бюджета ЕС на 2028-2035 годы.
Важно отметить, что просьба об увеличении финансирования оборонного сектора появилась в то время, когда Европейская комиссия во вторник (5 марта) обнародовала свою оборонную стратегию.
В ней указывается об усилении сотрудничества в сфере закупок и производства оборонного оборудования на всем континенте.
Франция, Польша и Эстония в совместном документе подчеркивают, что компенсация десятилетий недостаточного инвестирования вооруженных сил требует гораздо более амбициозных усилий - в соответствии с национальными требованиями, требованиями НАТО и ЕС. Поэтому целью является ускорение производства боеприпасов в Европе и стимулирование совместных закупок.
Франция и Эстония также попросили ЕС выпустить облигации для субсидирования отрасли производства оружия, - наподобие того, как Еврокомиссия осуществила со своим постпандемическим фондом, который насчитывает 800 миллиардов евро.
В своем предложении три государства-члена также отмечают, что оборонная промышленность, которая плохо подготовлена к требованиям новой ситуации безопасности "заслуживает совместной реакции", и что, - средств ЕС будет недостаточно для достижения важных целей, поэтому "ЕС-27 придется увеличить свои национальные оборонные расходы".
"Мы находимся в гонке со временем", - предупреждают они.
Хотя сотрудничество следует поощрять, ЕС также должен рассмотреть возможность поддержки национальных усилий государств-членов по закупке важных боеприпасов, систем противовоздушной и противоракетной обороны и критически важных сил и средств у европейской промышленности, принимая во внимание существующие цепи поставок, с целью усиления готовности наших вооруженных сил
Напомним,
Европейская комиссия может подать предложение об использовании прибыли от замороженных российских активов для финансирования оборонной промышленности Украины.
В марте Европейская комиссия представит Совету ЕС рамки для переговоров о членстве Украины в ЕС.
Эстония, Франция и Польша призвали Еврокомиссию увеличить финансирование оборонной промышленности
Эстония, Франция и Польша призывают Европейскую комиссию увеличить финансирование оборонной промышленности для ускорения совместных закупок и производства военной техники по всей Европе.
Зеленский провел совещания по поставкам вооружения от партнеров и по внутреннему производству
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещания по поставкам оружия от партнеров и отечественного производства с целью скорейшей имплементации недавних договоренностей.
Оформление за 10 минут: в "Дії" упростили услугу по получению субсидии
Приложение "Дія" упростило процесс подачи заявки на субсидию, сократив количество шагов с 21 до 7 и позволив подтягивать большую часть информации автоматически, что сократило время подачи заявки с получаса до 10 минут.
Министр обороны Германии: политического решения об отправке Taurus в Украину не принималось
Министр обороны Германии заявил, что политического решения об отправке крылатых ракет "Таурус" в Украину не было принято.
США ввели новые санкции против воздушных сил рф и ЧВК "вагнер"
США ввели новые санкции против ЧВК "Вагнера", Воздушно-космических сил россии и связанных с ними лиц и компаний за передачу или приобретение оружия массового уничтожения из Сирии, Ирана и Северной Кореи.
Франция пригласила союзников Украины и генсека НАТО на онлайн-встречу 7 марта: о чем будут говорить
Франция приглашает союзников Украины и Генерального секретаря НАТО на онлайн-встречу 7 марта для разработки предложений по усилению поддержки Украины.
россияне семь раз обстреляли Никопольщину: повреждены дома и газопроводы
российские войска семь раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области Украины с помощью беспилотников и артиллерии 5 марта, нанеся ущерб гражданской инфраструктуре.
Взлом базы данных минобороны рф открыл ценную информацию: в будущем подобное возможно в еще больших масштабах
Украинская разведка получила ценную информацию, взломав базу данных Министерства обороны России, при этом представитель ведомства заявил, что будущие хакерские атаки могут быть еще более масштабными.
На оккупированной россиянами Запорожской АЭС зафиксировано более 150 нарушений - Шмыгаль
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на оккупированной Запорожской атомной электростанции зафиксировано более 150 нарушений безопасности, каждое из которых могло стать фатальным.
Кабмин принял решение для привлечения средств от МБРР и Канады
Кабинет Министров Украины принял постановление, позволяющее получить кредит от Международного банка реконструкции и развития в размере 1,5 миллиарда долларов США.