Эстония, Франция и Польша призвали Еврокомиссию увеличить финансирование оборонной промышленности

Европейская оборонно-промышленная стратегия (EDIS) должна получить нужное финансирование - Эстония, Франция и Польша призвали государства-члены ЕС увеличить количество средств для промышленности в секторе обороны. В свою очередь, исполнительная власть ЕС готовится предложить стратегию реиндустриализации оборонного сектора.

Об этом передает УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

Недостаточное финансирование сегодня приведет лишь к увеличению расходов позже - заявили в Таллинне, Париже и Варшаве.

(EDIS) должна быть поддержана адекватным финансированием, и с этой целью мы просим Комиссию представить конкретные варианты финансирования. - говорится в неофициальном документе, подготовленном тремя странами.

Согласно заявлению, речь идет о периоде до следующего МФР [Многолетней финансовой рамки], семилетнего бюджета ЕС на 2028-2035 годы.

Важно отметить, что просьба об увеличении финансирования оборонного сектора появилась в то время, когда Европейская комиссия во вторник (5 марта) обнародовала свою оборонную стратегию.

В ней указывается об усилении сотрудничества в сфере закупок и производства оборонного оборудования на всем континенте.

Франция, Польша и Эстония в совместном документе подчеркивают, что компенсация десятилетий недостаточного инвестирования вооруженных сил требует гораздо более амбициозных усилий - в соответствии с национальными требованиями, требованиями НАТО и ЕС. Поэтому целью является ускорение производства боеприпасов в Европе и стимулирование совместных закупок.

Франция и Эстония также попросили ЕС выпустить облигации для субсидирования отрасли производства оружия, - наподобие того, как Еврокомиссия осуществила со своим постпандемическим фондом, который насчитывает 800 миллиардов евро.

В своем предложении три государства-члена также отмечают, что оборонная промышленность, которая плохо подготовлена к требованиям новой ситуации безопасности "заслуживает совместной реакции", и что, - средств ЕС будет недостаточно для достижения важных целей, поэтому "ЕС-27 придется увеличить свои национальные оборонные расходы".

"Мы находимся в гонке со временем", - предупреждают они.

Хотя сотрудничество следует поощрять, ЕС также должен рассмотреть возможность поддержки национальных усилий государств-членов по закупке важных боеприпасов, систем противовоздушной и противоракетной обороны и критически важных сил и средств у европейской промышленности, принимая во внимание существующие цепи поставок, с целью усиления готовности наших вооруженных сил - пишут три страны.

Напомним,

Европейская комиссия может подать предложение об использовании прибыли от замороженных российских активов для финансирования оборонной промышленности Украины.

В марте Европейская комиссия представит Совету ЕС рамки для переговоров о членстве Украины в ЕС.