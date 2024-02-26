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Дефіциту електрики немає, через ракетний удар вимикалося обладнання на підстанції на Кіровоградщині - Міненерго

Київ • УНН

 • 30608 перегляди

Внаслідок бойових дій та технічних проблем деякі лінії електропередачі та підстанції в Україні були тимчасово знеструмлені, але в цілому енергосистема залишається збалансованою.

Дефіциту електрики немає, через ракетний удар вимикалося обладнання на підстанції на Кіровоградщині - Міненерго

Дефіциту електроенергії немає. У Харківській області без напруги залишилися дві підстанції, що забезпечують електрикою побутових споживачів. У Кіровоградській області через ракетний удар на підстанції вимикалось обладнання, наразі вже у роботі. Пошкоджену лінію, що живила Запорізьку АЕС, досі не відновлено. Про це повідомили у понеділок у Міненерго, пише УНН.

Генерація

"Дефіциту в енергосистемі не спостерігається. Власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів, також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії", - ідеться у повідомленні міністерства у соцмережах.

Після короткострокових ремонтів до роботи, як зазначається, повернуто блок і корпус ТЕС. У резерві 18 одиниць генеруючого обладнання теплоелектростанцій, які будуть задіяні у разі потреби.

"Ситуація контрольована. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються", - сказано у повідомленні.

Обстріли та знеструмлення

Внаслідок бойових дій, як зазначається, короткостроково відключалась ПЛ 110 кВ на Донеччині, зараз лінія в роботі.

"На Харківщині знеструмилась повітряна лінія 110 кВ, внаслідок чого без напруги залишились дві підстанції, які живлять побутових споживачів. Тривають роботи з усунення пошкоджень", - ідеться у повідомленні.

"Через ракетний обстріл вимикалось обладнання на підстанції у Кіровоградській області. Роботу підстанції відновлено", - зазначили у Міненерго.

"Лінія 330 кВ, що живила ЗАЕС, залишається знеструмленою", - повідомили у відомстві.

Також зазначається, що через технологічні порушення відключена високовольтна лінія 330 кВ на Донеччині. Тривають відновлювальні роботи.

Через технічні причини, як вказано, частково відключалось обладнання на підстанції 750 кВ у Запорізькій області.

Ситуація на ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,58 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції, зазначили у Міненерго.

Імпорт та експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 2079 МВт-год. Також передбачається експорт до Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччина та Молдови – до 2429 МВт-год.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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Міністерство енергетики України
Запорізька атомна електростанція
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