Дефицита электричества нет, из-за ракетного удара отключалось оборудование на подстанции в Кировоградской области - Минэнерго
Вследствие боевых действий и технических проблем некоторые линии электропередачи и подстанции в Украине были временно обесточены, но в целом энергосистема остается сбалансированной.
"Десять лет не сломили волю крымскотатарского народа" - Меджлис в день сопротивления российской оккупации Крыма
Десять лет российской оккупации не сломили волю крымчан к ненасильственному сопротивлению и работе над освобождением Крыма, заявляют в Меджлисе крымскотатарского народа.
"Такие демонстрационные видео и комментарии имеют сходство с российской гибридной войной": Кубраков призвал Польшу найти виновных в порче украинского зерна
Украинские чиновники призывают Польшу найти и наказать виновных в повреждении зерновых грузов, транспортируемых через территорию Польши.
Международные партнеры недостаточно помогают Украине - Камерон
По словам министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, международные партнеры не сделали достаточно для ответа на российскую агрессию против Украины, несмотря на то, что они едины в своей риторике, поскольку Украина все еще не имеет достаточного количества вооружения и финансирования.
Индия добилась освобождения части своих граждан из армии рф
Индия добилась освобождения некоторых своих граждан, которые работали на "вспомогательных работах" в российской армии, после обсуждения каждого случая с российскими властями.
В Украину прибыл премьер Болгарии Денков
Премьер-министр Болгарии Николай Денков и его делегация прибыли в Киев с визитом 26 февраля.
Европейские лидеры собираются в Париже на саммит по Украине, но объявлений о новых поставках оружия не ожидается - Politico
Около 20 европейских лидеров встречаются в Париже, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины против российской агрессии, но о новых поставках оружия объявлено не будет.
Встреча на украинско-польской границе: в канцелярии Дуды анонсировали консультации в конце марта
В конце марта состоятся консультации по ситуации на украинско-польской границе.
Уничтожение зерна: посол Украины призвал польские власти сделать "все возможное и невозможное", чтобы наказать виновных
В Польше на выходных в четвертый раз высыпали украинскую агропродукцию. Посол Украины призвал местные власти сделать все возможное, чтобы найти и наказать виновных.
Два ангара с зерном поражены ночью ракетными ударами рф в Харьковской области, "шахеды" попали по базе отдыха - ОВА
Два гражданских зернохранилища в селе Песочин Харьковской области были поражены ночью российскими ракетами С-300.