Дефицита электричества нет, из-за ракетного удара отключалось оборудование на подстанции в Кировоградской области - Минэнерго

Дефицита электроэнергии нет. В Харьковской области без напряжения остались две подстанции, обеспечивающие электричеством бытовых потребителей. В Кировоградской области из-за ракетного удара на подстанции выключалось оборудование, сейчас уже в работе. Поврежденная линия, питавшая Запорожскую АЭС, до сих пор не восстановлена. Об этом сообщили в понедельник в Минэнерго, пишет УНН.

Генерация

"Дефицита в энергосистеме не наблюдается. Собственной генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей, также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии", - говорится в сообщении министерства в соцсетях.

После краткосрочных ремонтов к работе, как отмечается, возвращены блок и корпус ТЭС. В резерве 18 единиц генерирующего оборудования теплоэлектростанций, которые будут задействованы в случае необходимости.

"Ситуация контролируемая. Система сбалансирована. Графики отключений не применяются", - сказано в сообщении.

Обстрелы и обесточивания

В результате боевых действий, как отмечается, краткосрочно отключалась ВЛ 110 кВ в Донецкой области, сейчас линия в работе.

"В Харьковской области обесточилась воздушная линия 110 кВ, в результате чего без напряжения остались две подстанции, которые питают бытовых потребителей. Продолжаются работы по устранению повреждений", - говорится в сообщении.

"Из-за ракетного обстрела выключалось оборудование на подстанции в Кировоградской области. Работа подстанции восстановлена", - отметили в Минэнерго.

"Линия 330 кВ, питавшая ЗАЭС, остается обесточенной", - сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что из-за технологических нарушений отключена высоковольтная линия 330 кВ в Донецкой области. Продолжаются восстановительные работы.

По техническим причинам, как указано, частично отключалось оборудование на подстанции 750 кВ в Запорожской области.

Ситуация на ЗАЭС

Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,58 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции, отметили в Минэнерго.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 2079 МВт-ч. Также предполагается экспорт в Польшу, Венгрию, Румынию, Словакию и Молдову - до 2429 МВт-ч.