09:06
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
06:18 • 11918 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 64283 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 65927 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 47245 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 44685 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03 • 38068 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36 • 21318 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
2 березня, 13:33 • 18876 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
2 березня, 12:02 • 17808 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Чи захищатимуть українські дронарі Британію, Європу та США - Зеленський відповів

Київ • УНН

 • 256 перегляди

За його словами, Україна як фактична лінія оборони Європи готова ділитися з союзниками практичним досвідом і технологіями протидії дронам та закликав. Президент також закликав інвестувати в українські безпілотні рішення.

Чи захищатимуть українські дронарі Британію, Європу та США - Зеленський відповів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита до співпраці із союзниками у сфері безпілотних технологій та готова ділитися практичним досвідом із країнами Заходу, зокрема з Великою Британією та США. Про це він сказав під час інтерв'ю Corriere della Sera, передає УНН.

Деталі

Українського лідера попросили прокоментувати думку прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармер. Той своєю чергою сказав, що українські експерти з дронів можуть співпрацювати з британськими для посилення захисту Європи.

Я не обговорював це зі Стармером чи іншими лідерами Близького Сходу або Перської затоки. Ми перебуваємо в стані війни, але залишаємося відкритими: маємо чудових фахівців у сфері безпілотників і готові ділитися досвідом із союзниками - від Великої Британії та США до Італії, Франції, Німеччини

- сказав Зеленський.

Коментуючи тезу про Україну як першу лінію оборони Європи, глава держави підкреслив, що український спротив фактично є частиною європейської безпеки.

Ми - ваша оборона, і європейці це добре розуміють, вони допомагають нам від початку конфлікту. Ви бачите це зараз на Близькому Сході: самих лише літаків і ракет недостатньо проти іранських дронів. Той, хто інвестує в наші дронові технології, отримає наш практичний досвід

- додав президент.

Нагадаємо

Раніше в іноземних медіа з'явилася інформація про те, що президент України Володимир Зеленський запропонував країнам Близького Сходу експертів зі збивання іранських безпілотників. Це станеться, якщо лідери цих країн переконають володимира путіна погодитися на місячне перемир'я у війні проти України.

Олександра Василенко

