Чи захищатимуть українські дронарі Британію, Європу та США - Зеленський відповів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита до співпраці із союзниками у сфері безпілотних технологій та готова ділитися практичним досвідом із країнами Заходу, зокрема з Великою Британією та США. Про це він сказав під час інтерв'ю Corriere della Sera, передає УНН.

Українського лідера попросили прокоментувати думку прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармер. Той своєю чергою сказав, що українські експерти з дронів можуть співпрацювати з британськими для посилення захисту Європи.

Я не обговорював це зі Стармером чи іншими лідерами Близького Сходу або Перської затоки. Ми перебуваємо в стані війни, але залишаємося відкритими: маємо чудових фахівців у сфері безпілотників і готові ділитися досвідом із союзниками - від Великої Британії та США до Італії, Франції, Німеччини

Коментуючи тезу про Україну як першу лінію оборони Європи, глава держави підкреслив, що український спротив фактично є частиною європейської безпеки.

Ми - ваша оборона, і європейці це добре розуміють, вони допомагають нам від початку конфлікту. Ви бачите це зараз на Близькому Сході: самих лише літаків і ракет недостатньо проти іранських дронів. Той, хто інвестує в наші дронові технології, отримає наш практичний досвід