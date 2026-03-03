Чи захищатимуть українські дронарі Британію, Європу та США - Зеленський відповів
Київ • УНН
За його словами, Україна як фактична лінія оборони Європи готова ділитися з союзниками практичним досвідом і технологіями протидії дронам та закликав. Президент також закликав інвестувати в українські безпілотні рішення.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита до співпраці із союзниками у сфері безпілотних технологій та готова ділитися практичним досвідом із країнами Заходу, зокрема з Великою Британією та США. Про це він сказав під час інтерв'ю Corriere della Sera, передає УНН.
Деталі
Українського лідера попросили прокоментувати думку прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармер. Той своєю чергою сказав, що українські експерти з дронів можуть співпрацювати з британськими для посилення захисту Європи.
Я не обговорював це зі Стармером чи іншими лідерами Близького Сходу або Перської затоки. Ми перебуваємо в стані війни, але залишаємося відкритими: маємо чудових фахівців у сфері безпілотників і готові ділитися досвідом із союзниками - від Великої Британії та США до Італії, Франції, Німеччини
Коментуючи тезу про Україну як першу лінію оборони Європи, глава держави підкреслив, що український спротив фактично є частиною європейської безпеки.
Ми - ваша оборона, і європейці це добре розуміють, вони допомагають нам від початку конфлікту. Ви бачите це зараз на Близькому Сході: самих лише літаків і ракет недостатньо проти іранських дронів. Той, хто інвестує в наші дронові технології, отримає наш практичний досвід
Нагадаємо
Раніше в іноземних медіа з'явилася інформація про те, що президент України Володимир Зеленський запропонував країнам Близького Сходу експертів зі збивання іранських безпілотників. Це станеться, якщо лідери цих країн переконають володимира путіна погодитися на місячне перемир'я у війні проти України.