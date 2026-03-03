Будут ли украинские дроноводы защищать Британию, Европу и США - Зеленский ответил

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта к сотрудничеству с союзниками в сфере беспилотных технологий и готова делиться практическим опытом со странами Запада, в частности с Великобританией и США. Об этом он сказал во время интервью Corriere della Sera, передает УНН.

Украинского лидера попросили прокомментировать мнение премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Тот в свою очередь сказал, что украинские эксперты по дронам могут сотрудничать с британскими для усиления защиты Европы.

Я не обсуждал это со Стармером или другими лидерами Ближнего Востока или Персидского залива. Мы находимся в состоянии войны, но остаемся открытыми: у нас есть отличные специалисты в сфере беспилотников и мы готовы делиться опытом с союзниками - от Великобритании и США до Италии, Франции, Германии

Комментируя тезис об Украине как первой линии обороны Европы, глава государства подчеркнул, что украинское сопротивление фактически является частью европейской безопасности.

Мы - ваша оборона, и европейцы это хорошо понимают, они помогают нам с начала конфликта. Вы видите это сейчас на Ближнем Востоке: одних только самолетов и ракет недостаточно против иранских дронов. Тот, кто инвестирует в наши дроновые технологии, получит наш практический опыт