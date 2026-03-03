$43.230.13
09:06 • 1928 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
06:18 • 11955 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 64347 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 65984 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 47274 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 44696 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
2 марта, 14:03 • 38077 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
2 марта, 13:36 • 21325 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
2 марта, 13:33 • 18879 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
2 марта, 12:02 • 17809 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Будут ли украинские дроноводы защищать Британию, Европу и США - Зеленский ответил

Киев • УНН

 • 308 просмотра

По его словам, Украина как фактическая линия обороны Европы готова делиться с союзниками практическим опытом и технологиями противодействия дронам и призвал. Президент также призвал инвестировать в украинские беспилотные решения.

Будут ли украинские дроноводы защищать Британию, Европу и США - Зеленский ответил

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта к сотрудничеству с союзниками в сфере беспилотных технологий и готова делиться практическим опытом со странами Запада, в частности с Великобританией и США. Об этом он сказал во время интервью Corriere della Sera, передает УНН.

Подробности

Украинского лидера попросили прокомментировать мнение премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Тот в свою очередь сказал, что украинские эксперты по дронам могут сотрудничать с британскими для усиления защиты Европы.

Я не обсуждал это со Стармером или другими лидерами Ближнего Востока или Персидского залива. Мы находимся в состоянии войны, но остаемся открытыми: у нас есть отличные специалисты в сфере беспилотников и мы готовы делиться опытом с союзниками - от Великобритании и США до Италии, Франции, Германии

- сказал Зеленский.

Комментируя тезис об Украине как первой линии обороны Европы, глава государства подчеркнул, что украинское сопротивление фактически является частью европейской безопасности.

Мы - ваша оборона, и европейцы это хорошо понимают, они помогают нам с начала конфликта. Вы видите это сейчас на Ближнем Востоке: одних только самолетов и ракет недостаточно против иранских дронов. Тот, кто инвестирует в наши дроновые технологии, получит наш практический опыт

- добавил президент.

Напомним

Ранее в иностранных медиа появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский предложил странам Ближнего Востока экспертов по сбиванию иранских беспилотников. Это произойдет, если лидеры этих стран убедят владимира путина согласиться на месячное перемирие в войне против Украины.

Александра Василенко

